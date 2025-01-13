Южнокорейская разведка рассказала об огромных потерях армии КНДР 13.01.2025, 9:56

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Сотни погибших.

Потери северокорейских солдат в Курской области продолжают расти, и, по данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, составляют уже 3 тысячи человек.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на брифинг южнокорейской разведки, общие потери военных из КНДР в Курской области составляют около 3000 человек: 300 убитых и 2700 раненых.

Южнокорейская разведка объясняет «массовые потери» северокорейских солдат их «непониманием современной войны», включая их «бесполезную» стрельбу по дальнобойным беспилотникам.

Также на брифинге представители разведки заявили, что Северная Корея заставляет своих солдат совершать самоубийства, чтобы не попасть живыми в плен к украинским военным.

Кроме того, отмечается, что северокорейские солдаты, попавшие в плен в Украине, не выражали намерения перебежать в Южную Корею.

По информации южнокорейской разведки, двое попавших в плен солдат КНДР были из Главного разведывательного управления, ключевого северокорейского военного разведывательного агентства.

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