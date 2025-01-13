Российский «Газпром» готовит массовые увольнения

Российский «Газпром» готовит массовые увольнения5
- 13.01.2025, 14:31
- 4,110
Будут увольнять сотрудников головного офиса.
Потерявший европейский рынок газа и получивший сотни миллиардов рублей убытков «Газпром» готовит массовые увольнения сотрудников центрального аппарата.
Как сообщает петербургский портал 47news, компания рассматривает возможность сокращения 1,6 тысячи работников головного офиса — соответствующее письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру направила зампред правления Елена Илюхина. В документе она указывает на «вызовы, стоящие перед группой «Газпром» и «необходимость «оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов».
Как пишет Илюхина, сейчас «Газпром» ежегодно тратит 50 млрд рублей только на зарплаты сотрудникам центрального офиса. Их численность, по оценкам Илюхиной, можно сократить с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек.
Зампредседателя правления «Газпрома», начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов подтвердил Forbes подлинность письма. Кандидатов на увольнение «Газпром» планирует выбрать в течение месяца — до 15 февраля, следует из документа.