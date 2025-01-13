Санкции против российской нефтяной отрасли уже проявились 1 Леонид Невзлин, Facebook

13.01.2025, 16:11

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Путин будет меньше денег тратить на войну.

Первые последствия объявленных на днях масштабных санкций в отношении российской нефтяной отрасли уже проявились. Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в восточных водах Китая находятся три танкера.

Под санкции попали всего 183 танкера, связанные с «Совкомфлотом», «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Перерегистрировать за короткое время такое количество танкеров, или найти еще какие-то способы обхода санкций невозможно. А Китай, судя по последним новостям, на нарушение санкций идти не готов. Не факт, что готова будет и Индия – второй главный потребитель российской нефти. Поэтому наиболее ожидаемо, что в любом случае риски работы с российской нефтью возрастают, а значит дисконт на нее будет больше, а издержки на транспортировку – выше.

Под санкции попали также две нефтяные компании – «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». По данным «Коммерсанта», на них в последние месяцы приходилось до 20% российского экспорта нефти. Впрочем, эти санкции были достаточно ожидаемы, поэтому пути обхода наверняка просчитаны.

Еще один раздел санкций – в отношении большого списка нефтесервисных компаний. Кроме того, американским гражданам будет запрещено заниматься нефтедобычей, бурением, нефтесервисом, а также занимать какие-либо должности в российских нефтяных (нефтесервисных) компаниях. С одной стороны, за последние несколько лет РФ существенно снизила свою зависимость от западных технологий в сервисе. И адаптировалась после волны санкций 2022 года, когда западные сервисные компании должны были уйти из России. Они ушли, но не полностью, и пути обхода оставались.

Однако теперь не факт, что РФ, например, сможет закупать буровое оборудование за рубежом, в том же Китае. Кроме того (это понятно еще с 2022 года), без зарубежных технологий, оборудования и экспертов РФ не сможет работать с ТРИЗами (трудноизвлекаемыми запасами). Заместить их в этом случае невозможно, у РФ нет таких технологий, а для разработки собственных нужны время, деньги и специалисты. По мере выработки традиционных запасов в долгосрочной перспективе доля ТРИЗов в добыче будет расти. Или не будет, если не будет технологий и оборудования. То есть, общая добыча будет падать.

Таким образом, получается, что новый пакет санкций нанесет так или иначе удар по экспортным доходам российского бюджета. Не факт, что Путин будет меньше денег тратить на войну. Но россияне явно будут меньше есть (в широком смысле). Падение валютных доходов приведет к очередному падению курса рубля, росту инфляции, которая и без того оказывается снижаться, сокращению социальных расходов бюджета (на медицину и образование). Что ж - заслужили.

Леонид Невзлин, Facebook

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