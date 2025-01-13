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Ryanair предлагает ограничить продажу алкоголя в аэропортах

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  • 13.01.2025, 20:06
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Ryanair предлагает ограничить продажу алкоголя в аэропортах

До двух порций.

Ryanair призвала власти Европы ввести новые меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах, чтобы предотвратить случаи чрезмерного употребления спиртного перед полетами. Авиакомпания предлагает ограничить продажу алкоголя до двух порций на одного пассажира, используя посадочные талоны, как это уже делается в магазинах duty free, пишет The Guardian.

Ryanair заявила, что это позволит улучшить поведение пассажиров на борту и обеспечить более безопасные условия для путешествий. Компания также акцентировала внимание на проблеме чрезмерного употребления алкоголя во время задержек рейсов.

Авиакомпания также подала иск в ирландский суд против пассажира, из-за поведения которого в состоянии сильного опьянения в апреле прошлого года рейс из Дублина в Лансароте был перенаправлен в Порту. Ryanair требует возмещения 15 000 евро за понесенные расходы, включая оплату гостиниц, замену экипажа и издержки на топливо.

Ryanair настаивает, что подобные инциденты могли бы быть предотвращены, если бы аэропорты ужесточили правила продажи алкоголя.

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