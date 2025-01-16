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Папа Римский травмировал руку в результате падения

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  • 16.01.2025, 18:54
Папа Римский травмировал руку в результате падения

Обошлось без перелома.

88-летний Папа Римский упал в своей резиденции Casa Santa Marta и травмировал руку.

Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Отмечается, Папа получил ушиб правого предплечья, без перелома. Травмированную руку обездвижили, чтобы избежать осложнений.

Несмотря на инцидент, Папа Франциск продолжил свои запланированные аудиенции, включая встречу с председателем Комитета по всемирной продовольственной безопасности (CFS) Носифо Науска-Жан Езиле.

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