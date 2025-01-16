Папа Римский травмировал руку в результате падения

Папа Римский травмировал руку в результате падения1
- 16.01.2025, 18:54
Обошлось без перелома.
88-летний Папа Римский упал в своей резиденции Casa Santa Marta и травмировал руку.
Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.
Отмечается, Папа получил ушиб правого предплечья, без перелома. Травмированную руку обездвижили, чтобы избежать осложнений.
Несмотря на инцидент, Папа Франциск продолжил свои запланированные аудиенции, включая встречу с председателем Комитета по всемирной продовольственной безопасности (CFS) Носифо Науска-Жан Езиле.