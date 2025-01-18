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Ученые раскрыли тайны происхождения Луны

  • 18.01.2025, 16:24
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Ученые раскрыли тайны происхождения Луны

Подтверждена известная теория.

Ученые из Геттингенского университета и Института исследований Солнечной системы Макса Планка пролили свет на происхождение Луны и воды на Земле. Ученые подтвердили теорию о том, что Луна сформировалась в результате гигантского столкновения молодой Земли с протопланетой Тейя, но с важной поправкой: материал, из которого состоит Луна, преимущественно произошел из мантии Земли, а вклад Тейи оказался минимальным. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали изотопы кислорода в образцах лунных пород, предоставленных NASA, и минералах с Земли. Они провели 191 измерение, используя усовершенствованную методику лазерной фторизации, которая позволяет выделять кислород из горных пород при помощи лазера. Главным объектом внимания стал изотоп кислорода-17 (¹⁷O).

Данные выявили высокую схожесть в изотопном составе кислорода Луны и Земли. Это решает давнюю проблему в космохимии, известную как «изотопный кризис». По словам профессора Андреаса Пака, директора Центра наук о Земле в Геттингенском университете, эти данные подтверждают, что Тейя могла потерять свою мантию в результате предыдущих столкновений, а затем столкнулась с Землей как металлическое ядро. В результате этого удара материал мантии Земли был выброшен в космос, где из него сформировалась Луна.

Исследование также дает новый взгляд на историю воды на Земле. Ранее считалось, что вода появилась на планете после формирования Луны в результате множества столкновений с астероидами и метеоритами. Однако, если бы это было так, то состав изотопов кислорода на Земле и Луне должен был бы отличаться из-за различий в материалах, доставленных этими ударами.

«Наши данные показывают, что это не так, и многие типы метеоритов можно исключить из числа возможных источников воды на Земле», — объяснил ведущий автор исследования Мейке Фишер.

Ученые пришли к выводу, что наиболее вероятным источником воды были метеориты класса энстатитовых хондритов. Они изотопно схожи с Землей и содержат достаточно воды, чтобы объяснить ее присутствие на планете.

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