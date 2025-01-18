Союз изгоев Михаил Крутихин

18.01.2025, 16:32

Теперь все якобы согласовано и утверждено.

Россия и Иран подпиcали в пятницу «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Подписание несколько раз откладывалось, стороны сообщали, что прилагают все усилия по согласованию отдельных положений этого документа. Иными словами, они с 2022 года устраняли противоречия в своих позициях, чтобы в итоге получить текст, который устраивал бы и Москву, и Тегеран.

Теперь все якобы согласовано и утверждено.

Остальной мир, однако, не обратил на это событие особого внимания. Практически одновременно с российско-иранским договором на свет появились другие документы, вызвавшие бурную реакцию во многих странах. Это, во-первых, объявленное намерение Израиля и арабских террористов прекратить огонь и организовать обмен заложников на находящихся в израильских тюрьмах преступников. Соглашение подписано, должно начать действовать в воскресенье, значение его поистине огромно, но судьба его, как всегда на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Великобритания подписала с Украиной соглашение о партнерстве сроком на сто лет — и документ этот не просто декларация о намерениях. Украинцы получат ощутимую финансовую и военную помощь в отражении российской агрессии.

Если ли хоть что-то похожее на конкретные обязательства сторон в договоре России и Ирана? Может быть, оба режима заложили основу реального политического союза? Пообещали поддержку в случае агрессии в отношении партнёра — такую, как прибытие иранцев на российско-украинский фронт по примеру солдат из Северной Кореи? Не согласилась ли Россия передать иранцам технологии создания ядерного оружия? Не поможет ли Путин Ирану в борьбе против Израиля или разгулявшегося в Сирии Эрдогана?

Ни о чем подобном в договоре речь не идет. Фактически он фиксирует не дела и даже не намерения, а обмен любезностями, который абсолютно ни к чему никого не обязывает. Это традиционно пустая бумажка, реверанс и вежливый поклон, какими многие страны обмениваются во множестве, хотя причины для подписания были у обеих сторон.

И российскому режиму, и руководству Исламской республики хочется показать, что они бросают вызов международной изоляции, в которой оказались по собственной вине. Иран — страна, наплодившая террористов по всему Ближнему Востоку от Хезболлы в Ливане до хуситов в Йемене, а Россия — агрессор, развязавший кровавую войну в центре Европы. Солидарность таких режимов ни удивления, ни особого внимания в цивилизованном мире не вызовет, однако деятели в Москве и Тегеране рассчитывают продемонстрировать свою «международную значимость», пусть даже и мнимую, собственному населению.

Этот договор не будет стимулировать сотрудничество России и Ирана в разных областях: для таких целей заключаются другие соглашения, где ставятся конкретные задачи. Да, в нем упомянуты такие направления, как энергетика, технологии и кибербезопасность; мирный атом; борьба с терроризмом и организованной преступностью; защита окружающей среды и так далее вплоть до сотрудничества в вопросах обороны. Однако всё это должно стать предметом дополнительных специализированных переговоров и отдельных соглашений или контрактов. А что касается обороны, то иранские представители специально подчеркивали, что (в переводе с дипломатического) Иран в украинской войне участвовать не собирается.

Стоит особо отметить, что договор подписали «по странному совпадению» прямо накануне инаугурации президента США Дональда Трампа. Выбор момента дает повод подозревать, что обе стороны надеются впечатлить Белый дом демонстрацией своей солидарности. Изрядно потрёпанному Израилем и Турцией Ирану предстоят очень трудные контакты с американцами по поводу их атомной программы и роли на Ближнем Востоке, а России — не менее трудные переговоры по Украине.

Надежды, что договор сыграет какую-то роль в этих переговорах, нет, но оба режима действуют по привычным схемам, раздувая щёки в претензиях на важную роль их «союза».

Итак, новый договор практического значения не имеет и будет пылиться в дипломатических архивах Москвы и Тегерана точно так же, как и предыдущий, подписанный в марте 2001 года и давно забытый Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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