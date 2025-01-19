Никогда не слипнутся: как правильно приготовить макароны 19.01.2025, 11:21

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Есть несколько важных секретов.

Казалось бы, что более простого блюда, как макароны и быть не может. Но, оказывается, что не все могут правильно приготовить этот продукт, пишет «Главред».

Для того, чтобы предотвратить слипание макарон существует несколько секретов:

Вдвое больше воды. При варке макарон воды должно быть вдвое больше, чем макаронного изделия.

Растительное масло. Для того, чтобы макароны не слипались необходимо в кипящую воду добавить несколько чайных ложек масла и перемешать.

Температура воды. Стоит помнить и о том факте, что бросать макароны можно только в кипящую воду. Если бросить раньше, то они скорее будут напоминать кашу неаппетитного вида. Кроме того, они полностью изменят свои вкусовые качества.

Частое перемешивание. Готовя макароны важно часто их помешивать. Сразу, когда добавили макароны в кипящую воду, нужно тщательно их перемешать, что позволит крахмалу, содержащемуся в макаронах, быстрее выделиться. Именно крахмал способствует слипанию макаронных изделий и их приклеиванию к стенкам кастрюли.

Соль. Подсолить воду нужно до того времени, когда вы положите макароны. Лучше всего солить тогда, когда вода начнет кипеть. На каждый литр воды не более 10 граммов соли.

Промывание. Когда макароны уже приготовились, нужно быстро избавиться от лишней влаги и переложить их в дуршлаг. Затем промыть водой. Для чего же промывать макароны водой? Все очень просто - чтобы смыть крахмал, который на них остался. Они больше не будут слипаться и будут рассыпчатыми.

Как правильно приготовить макароны

Как рассказывают на канале «Вкусно с мамой» приготовить макароны можно очень легко. Для этого набираем в кастрюлю воду, ставим на огонь, подсаливаем и доводим до кипения. После того, как вода закипела добавляем макаронные изделия. Накрываем крышкой, но не плотно. Ждем 3-4 минуты, пока вода закипит.

После закипания провариваем еще 8-9 минут. Для того, чтобы макароны не слипались за эти 8-9 минут макароны нужно помешать хотя бы два раза. Когда время прошло, выключаем кастрюлю и сливаем воду.

Как предупредить слипание макарон после варки? После того, как воду сцедили, берем сливочное масло - примерно 25 грамм, и бросаем в кастрюлю к макаронам. Перемешиваем и можем рассыпать по тарелкам.

Как варить длинные макароны, чтобы они не слипались

Спагетти нужно варить в течение 8-12 минут. Точное время должно быть указано на упаковке. Для приготовления спагетти нужно соотношение один литр воды на 100 граммов спагетти. Воду довести до кипения, посолить. Спагетти поставить в воду веером - они быстро размарятся и опустятся в воду. При варке спагетти необходимо периодически помешивать. Накрывать крышкой не нужно. Для того, чтобы макароны не слипались, в воду можно добавить пол чайной ложки растительного масла.

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