В России умер «черный полковник» Виктор Алкснис 9 2.01.2025, 17:14

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Виктор Алкснис

Он активно выступал за войну с Украиной и против независимости Латвии.

В среду, 1 января, в Москве умер бывший нардеп СССР и депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис. Он считался «правым оппозиционером», но при этом активно выступал за войну с Украиной и против независимости Латвии, передает Dialog.UA со ссылкой на его ТГ-канал.

Алкснис получил широкую известность еще тогда советской общественности, когда во время Перестройки резко критиковал Михаила Горбачева. В 1991 году он поддержал неудавшийся переворот ГКЧП, в 1993 году - еще одних «путчистов» Руцкого и Хасбулатова, которые хотели сместить Бориса Ельцина.

Также известно, что когда Путин объявил 24 февраля 2022 года «спецоперацию» против Украины, Алкснис одним из первых его поддержал.

«Хотя я принципиальный противник Путина и являюсь таковым с начала двухтысячных годов, на этот раз я его поддерживаю», – написал тогда он.

Судя по одной этой его записи, он на самом деле являлся фейковым оппозиционером и только создавал видимость «критики». В последние годы жизни он вообще осуждал власти РФ за недостаточную жестокость по отношению к Киеву... Не секрет, что война против Украины - это важнейший маркер путинизма, следовательно остальные действия российского диктатора меркнут на фоне того, что он устроил в соседней стране, так что неясно, в чем, собственно говоря, заключается главная «оппозиционность» Алксниса...

К слову, еще в 2005 году Алкснис стал невъездным в Украину за то, что еще тогда призывал отобрать Крым.

Также он стал и персоной нон грата в Латвии, поскольку выступал против обретения этой страной независимости.

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