Минимальная заработная плата в Польше выросла до 1040 евро
- 2.01.2025, 18:19
Это в пять раз больше, чем в Беларуси.
С 1 января 2025 года в Польше вступили в силу новые показатели минимальной заработной платы.
Теперь минимальная месячная зарплата составляет 4666 злотых брутто (≈1040 евро), что на 366 злотых больше, чем в прошлом году, а минимальная почасовая ставка увеличилась до 30,50 злотых брутто (≈ 6,80 евро), сообщает Polskieradio.
По данным польского правительства, повышение минимальной заработной платы затронет около 3,2 миллиона человек.
Стоит отметить, что в Беларуси с 1 января минимальная зарплата составляет 726 рублей (чуть больше 200 евро), что почти в пять раз меньше, чем в Польше.