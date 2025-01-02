Минимальная заработная плата в Польше выросла до 1040 евро 2.01.2025, 18:19

Фото: Charter97.org

Это в пять раз больше, чем в Беларуси.

С 1 января 2025 года в Польше вступили в силу новые показатели минимальной заработной платы.

Теперь минимальная месячная зарплата составляет 4666 злотых брутто (≈1040 евро), что на 366 злотых больше, чем в прошлом году, а минимальная почасовая ставка увеличилась до 30,50 злотых брутто (≈ 6,80 евро), сообщает Polskieradio.

По данным польского правительства, повышение минимальной заработной платы затронет около 3,2 миллиона человек.

Стоит отметить, что в Беларуси с 1 января минимальная зарплата составляет 726 рублей (чуть больше 200 евро), что почти в пять раз меньше, чем в Польше.

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