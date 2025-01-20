Трамп заявил, что рассекретит все данные об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
- 20.01.2025, 8:13
Уже в ближайшие дни.
Избранный президент Дональд Трамп пообещал рассекретить все записи, связанные с убийством президента Джона Кеннеди. Он также заявил, что его администрация планирует обнародовать документы, связанные с убийствами Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.
Об этом сообщает CNN.
«В ближайшие дни мы собираемся обнародовать оставшиеся записи, связанные с убийствами президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и другими темами, представляющими большой общественный интерес», — заявил Трамп во время выступления на митинге в Вашингтоне накануне инаугурации.
Отмечается, что во время прошлого президентского срока Трамп, согласился не обнародовать полный пакет записей, связанных с убийством Кеннеди, по требованию агентств национальной безопасности. Во время предвыборной кампании Трамп изменил свою позицию и заявил, что обнародует остальные документы.
Как пишет CNN, несмотря на обещания президентов и закон 1992 года, ЦРУ, Минобороны и Госдеп продолжают хранить документы, которые они отказываются публично обнародовать. 99% из них были обнародованы, но борьба за прозрачность продолжается. Документы, опубликованные в 2023 году, отредактированы и трудно понятны, их связь с расследованием убийства неясна.