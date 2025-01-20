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«Суперджет» российской авиакомпании сломался во время рейса

  • 20.01.2025, 14:18
«Суперджет» российской авиакомпании сломался во время рейса

Самолет совершил аварийную посадку.

Самолет «Суперджет» (Sukhoi Superjet 100, SSJ-100) авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Саранск вечером 19 января, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технических проблем. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, лайнер развернулся после сработавшего датчика о неисправности шасси. На борту находились 72 человека, в том числе шесть членов экипажа. Через час после вылета «Суперджет» совершил аварийную посадку в московском аэропорту. Никто не пострадал. Авиакомпания отправила пассажиров в Саранск резервным бортом той же ночью.

По данным сервиса Flightradar24, проблемы возникли у самолета с бортовым номером RA-89100. За 19 января это был его третий рейс: до этого судно слетало из Москвы в Ижевск и обратно. Согласно открытым данным, указанный «Суперджет» эксплуатируется с 2017 года, а конкретно авиакомпанией «Россия» — с 2021-го.

Это уже второй инцидент с самолетом данного типа за последние два дня. 17 января летевший в Ереван «Суперджет» авиакомпании Red Wings с 86 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В МЧС назвали причиной неисправность системы кондиционирования.

До этого череда поломок «Суперджетов» была зафиксирована в конце 2024 года.

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