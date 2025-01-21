Что любит наше сердце: названы восемь лучших продуктов 21.01.2025, 14:00

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Средиземноморская диета богата продуктами, которые содержат полезные жиры и клетчатку.

Средиземноморская диета считается одной из самых здоровых, и не зря. Она способна помочь укрепить мозг, поддерживать здоровый вес, снизить риск хронических недугов. Также эта диета - отличный вариант для тех, кто хочет улучшить здоровье сердца, заверила диетолог Джессика Болл. Об этом пишет EatingWell .

Эксперт назвала лучшие средиземноморские диетические продукты, полезные для сердца. В частности многие из них содержат полезные жиры.

1. Оливковое масло

Оливковое масло, которое можно использовать от пассеровки до заправок салатов, - здоровый продукт, который к тому же добавит вкуса вашим блюдам.

Богатое мононенасыщенными жирами, оно помогает снизить уровень плохого холестерина и повышает уровень хорошего холестерина, что может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Это масло содержит полифенолы, помогающие уменьшить воспаление, которое является еще одним из факторов для здоровья сердца. Исследование 2020 года показало, что регулярное потребление оливкового масла может снизить риск гипертонии до 50%.

2. Жирная рыба

Жирная рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь уменьшить воспаление, кровяное давление и риск сердечного приступа и инсульта путем повышения уровня липидов в крови.

Эта рыба также способна поддерживать здоровую работу кровеносных сосудов и уменьшить вероятность образования тромбов.

3. Листовая зелень

Шпинат, капуста, листовая капуста богаты клетчаткой, калием и витамином К. Все они способствуют улучшению здоровья сердца. Так, калий помогает регулировать артериальное давление, балансируя уровень натрия в организме. Клетчатка снижает уровень холестерина и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, как свидетельствует исследование 2019 года, антиоксиданты в листовой зелени борются с окислительным стрессом, который может повредить кровеносные сосуды и увеличить риск сердечных заболеваний.

4. Цельные злаки

Такие цельнозерновые продукты, как коричневый рис, киноа, ячмень, пшеница, богаты клетчаткой и полезны для сердца благодаря витаминам группы В и магнию.

Регулярное употребление цельного зерна способствует повышению уровня хорошего холестерина, снижению кровяного давления, регулирует уровень сахара в крови, что способствует улучшению здоровья сердца.

Исследования показывают, что цельные зерна имеют более низкий гликемический индекс, чем рафинированные. Поэтому их употребление поможет снизить риск диабета второго типа - основного фактора риска сердечных заболеваний.

5. Помидоры

Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который может защитить артерии от атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Ликопин также связан со здоровым уровнем холестерина.

Антиоксиданты и калий в помидорах помогают снизить артериальное давление и риск инсульта.

6. Фасоль

Фасоль является отличным источником растительного белка, клетчатки и таких важных минералов, как магний и калий. Клетчатка в бобах помогает снизить уровень холестерина, а антиоксиданты - уменьшить воспаление, что улучшит общую работу сердечно-сосудистой системы.

7. Орехи и семечки

Орехи и семена содержат полезные для сердца жиры, витамины, минералы. Исследования показывают, что в орехах также есть антиоксиданты, которые улучшают здоровье сердца.

8. Ягоды

Черника, клубника, малина имеют в своем составе калий, витамин С и клетчатку, которые помогают поддерживать кровяное давление и артерии в здоровом состоянии. Исследования показывают, что антиоксиданты в ягодах, в частности флавоноиды, могут помочь уменьшить воспаление, улучшить работу кровеносных сосудов и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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