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Израиль начал антитеррористическую операцию на севере Западного берега Иордана

  • 21.01.2025, 15:52
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Израиль начал антитеррористическую операцию на севере Западного берега Иордана

Она получила название «Железная стена».

Во вторник, 21 января, Израиль начал антитеррористическую операцию в городе Дженин на севере Западного берега Иордана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в X, что военная операция называется Железная стена и имеет целью «искоренение терроризма» в городе.

«Это ещё один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранской оси везде, куда она протягивает свои руки — в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Иудее и Самарии — и с протянутой рукой», — написал он.

19 января в секторе Газа начало действовать соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В то же время в тот день Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой право возобновить борьбу с ХАМАС в случае срыва соглашения и заверил, что США поддержат эту позицию.

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