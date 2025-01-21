Израиль начал антитеррористическую операцию на севере Западного берега Иордана 21.01.2025, 15:52

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Она получила название «Железная стена».

Во вторник, 21 января, Израиль начал антитеррористическую операцию в городе Дженин на севере Западного берега Иордана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в X, что военная операция называется Железная стена и имеет целью «искоренение терроризма» в городе.

«Это ещё один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематически и решительно против иранской оси везде, куда она протягивает свои руки — в Газе, Ливане, Сирии, Йемене и Иудее и Самарии — и с протянутой рукой», — написал он.

19 января в секторе Газа начало действовать соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В то же время в тот день Нетаньяху заявил, что Израиль оставляет за собой право возобновить борьбу с ХАМАС в случае срыва соглашения и заверил, что США поддержат эту позицию.

בהנחיית הקבינט המדיני-ביטחוני, צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל פתחו היום במבצע צבאי נרחב ומשמעותי למיגור הטרור בג'נין – "חומת ברזל".



זה הוא צעד נוסף להשגת המטרה שהצבנו - חיזוק הביטחון ביהודה-ושומרון.



אנו פועלים באופן שיטתי ונחוש נגד הציר האיראני בכל מקום שאליו הוא שולח את זרועותיו –… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 21, 2025

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