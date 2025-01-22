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В Лепеле за политику судили военнослужащую

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  • 22.01.2025, 11:33
  • 2,306
В Лепеле за политику судили военнослужащую
Анна Троян

Ранее Минобороны писало про прапорщика восторженный отзыв.

В суде Лепельского района вчера, 21 января, состоялось рассмотрение дела военнослужащей Анны Троян. Женщину судили по административной статье о распространении «экстремистских материалов», пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Дело рассматривала «судья» Ирина Кручинина, решение суда неизвестно.

В 2021 году об Анне писала пресс-служба Минобороны. Ее назвали продолжательницей военной династии, которая с 2016 года служит фельдшером в пушечном самоходно-артиллерийском дивизионе артиллерийской бригады. Троян, вероятно, служит в 231-й артиллерийской бригаде, которая дислоцируется в лепельской Боровке.

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