В Лепеле за политику судили военнослужащую

В Лепеле за политику судили военнослужащую1
- 22.01.2025, 11:33
- 2,306
Ранее Минобороны писало про прапорщика восторженный отзыв.
В суде Лепельского района вчера, 21 января, состоялось рассмотрение дела военнослужащей Анны Троян. Женщину судили по административной статье о распространении «экстремистских материалов», пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
Дело рассматривала «судья» Ирина Кручинина, решение суда неизвестно.
В 2021 году об Анне писала пресс-служба Минобороны. Ее назвали продолжательницей военной династии, которая с 2016 года служит фельдшером в пушечном самоходно-артиллерийском дивизионе артиллерийской бригады. Троян, вероятно, служит в 231-й артиллерийской бригаде, которая дислоцируется в лепельской Боровке.