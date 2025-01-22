Дроны «Баба Яга» стали кошмаром для россиян под Харьковом 22.01.2025, 13:32

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Беспилотникам отводится центральное место в контратаках ВСУ.

Беспилотники Vampire стали центральным элементом украинских контратак на российские позиции в Харьковской области. Аэроразведка бригады «Сталевий Кордон» на Сумском направлении продолжает уничтожать врага с помощью БпЛА «Вампир». Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Использование беспилотников Vampire в этой миссии позволило точно нацелиться на российские позиции, отмечают аналитики Army Recognition. Кадры операции, опубликованные для общественности, показали возможности беспилотников наносить удары с высокой точностью, что подтверждает их важную роль в современной военной стратегии.

Дополняя наземные операции, беспилотники предоставляют украинским силам расширенные возможности разведки и нанесения ударов, которые в противном случае были бы трудными или опасными для наземных войск. Сочетание разведывательных и наступательных возможностей подчеркивает универсальность в зоне боевых действий.

Vampire — ночной ударный беспилотник, разработанный украинской компанией Skyfall, был специально разработан для решения проблем, связанных с российским вторжением. Представленный в ответ на необходимость эффективных ночных операций, беспилотник оснащен шестью роторами и тепловизионной камерой, способной идентифицировать цели на расстоянии до 120 метров, даже в условиях минимальной видимости.

Это технологическое преимущество позволяет украинским силам проводить точные операции под покровом ночи, нацеливаясь на позиции противника, которые в противном случае могли бы оставаться в безопасности. Беспилотник несет до 15 кг боеприпасов, включая осколочные бомбы, термобарическое оружие и мины ТМ-62.

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