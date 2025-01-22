Волкер: Трамп применит силу против Путина 2 22.01.2025, 13:59

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Курт Волкер

Ближайшие недели будут решающими.

Нелегитимный президент страны-агрессора России Владимир Путин не согласится на предложение главы Белого дома Дональда Трампа остановить вторжение в Украину. Об этом Politico заявил Курт Волкер, который был спецпредставитем США на переговорах с Украиной во время первого президентского срока Трампа.

Ближайшие недели будут решающими как для Киева, так и для Москвы, считает он.

«Я думаю, что Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Думаю, Путин не согласится... и я думаю, что команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу. Проявить больше решимости», – цитирует Волкера издание.

Он позитивно оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января о том, что Украина хочет окончания войны в этом году, поскольку ту же цель декларирует и новый президент США.

«Сделав ставку на то, чего хочет президент Трамп, он ясно дал понять, что проблема не в Украине, проблема в Путине», – сказал дипломат.

Ответом Трампа, по мнению Волкера, может стать ужесточение санкций, значительное увеличение экспорта американских энергоносителей, что отразится на доходах РФ и ее военном бюджете. Это послужит сигналом для главы Кремля, что «лучше не будет», резюмировал американский политик.

21 января Трамп подтвердил, что, вероятно, пойдет на ужесточение санкций против РФ, если Путин откажется от переговоров.

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