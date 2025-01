«Россияне еле продвигаются» 2 22.01.2025, 15:32

1,656

Бен Ходжес

Генерал Ходжес оценил реальные шансы РФ на фронте.

Утверждения о том, что «Украина не может победить» наступления россиян не являются достоверными.

Такое мнение выразил военный эксперт, генерал и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB. «Дело в том, что они еле движутся», - сказал Ходжес о продвижении российских сил.

Ходжес напомнил, что РФ «имеет проблемы с живой силой» из-за существенных потерь на поле боя, и пытается привлечением более 10 тыс. северокорейцев как-то это исправить.

Он признался в том, что ранее считал будто бы потери заставят власти РФ остановиться... и был удивлен, что они готовы смириться с таким количеством убитых и раненых собственных солдат.

Генерал также заявил, что не видит возможности для российского прорыва «в стиле их дедов» во времена Второй мировой войны, поскольку у них нет мощных тренированных формирований и воздушного прикрытия, что помогло бы прорвать украинскую оборону и зайти на 30-60 км в тыл украинских защитников «так, как делали бы их деды против немецкого Вермахта» в 1943-45 годах.

«У России нет мощностей, чтобы победить украинские силы, а ее единственная надежда заключается в том, что Запад сдастся», - констатировал генерал. Он добавил, что руководство РФ надеется лишь на то, что Запад откажется от поддержки Украины, что США, Великобритания и другие просто скажут: «достаточно, Украина, вам придется принять какой-то результат переговоров, и давайте покончим с этим», именно на это рассчитывает Путин.

Ходжес заявил, что следует отдать должное Генштабу ВСУ: «Мы никогда точно не знали, каковы их цели, и мы не имеем права это знать, поэтому можем только догадываться о том, каковы их цели для этой [Курской] операции».

В Курской операции, по его словам, территория не является главной целью. Главное - это эффект, который создает сам факт захвата российских населенных пунктов ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com