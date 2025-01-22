закрыть
22 января 2025, среда, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россияне еле продвигаются»

2
  • 22.01.2025, 15:32
  • 1,656
«Россияне еле продвигаются»
Бен Ходжес

Генерал Ходжес оценил реальные шансы РФ на фронте.

Утверждения о том, что «Украина не может победить» наступления россиян не являются достоверными.

Такое мнение выразил военный эксперт, генерал и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью подкасту In the Bunker with Darth Putin KGB. «Дело в том, что они еле движутся», - сказал Ходжес о продвижении российских сил.

Ходжес напомнил, что РФ «имеет проблемы с живой силой» из-за существенных потерь на поле боя, и пытается привлечением более 10 тыс. северокорейцев как-то это исправить.

Он признался в том, что ранее считал будто бы потери заставят власти РФ остановиться... и был удивлен, что они готовы смириться с таким количеством убитых и раненых собственных солдат.

Генерал также заявил, что не видит возможности для российского прорыва «в стиле их дедов» во времена Второй мировой войны, поскольку у них нет мощных тренированных формирований и воздушного прикрытия, что помогло бы прорвать украинскую оборону и зайти на 30-60 км в тыл украинских защитников «так, как делали бы их деды против немецкого Вермахта» в 1943-45 годах.

«У России нет мощностей, чтобы победить украинские силы, а ее единственная надежда заключается в том, что Запад сдастся», - констатировал генерал. Он добавил, что руководство РФ надеется лишь на то, что Запад откажется от поддержки Украины, что США, Великобритания и другие просто скажут: «достаточно, Украина, вам придется принять какой-то результат переговоров, и давайте покончим с этим», именно на это рассчитывает Путин.

Ходжес заявил, что следует отдать должное Генштабу ВСУ: «Мы никогда точно не знали, каковы их цели, и мы не имеем права это знать, поэтому можем только догадываться о том, каковы их цели для этой [Курской] операции».

В Курской операции, по его словам, территория не является главной целью. Главное - это эффект, который создает сам факт захвата российских населенных пунктов ВСУ.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип