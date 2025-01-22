Ученые выявили плюсы и минусы владения собакой 22.01.2025, 17:52

246 человек ответили на 33 вопроса.

В последнее время рост числа владельцев собак наблюдается по всему миру, и во многом это происходит благодаря соцсетям: умилительные видео и забавные фото заставляют пользователей задуматься о собственном хвостатом друге. Но, как известно, далеко не все, что демонстрируется в интернете, — правда. Поэтому специалисты решили опросить людей, каково это в самом деле — быть владельцем собаки, пишет techinsider.

Для проведения исследования ученые разместили объявление о поиске добровольцев для участия в соответствующем опросе. По итогу 246 человек старше 18 лет согласились пройти тестирование, состоящее из 33 пунктов-утверждений. Эти формулировки включали в себя различные обстоятельства, связанные с наличием собаки в доме: например, «Собак необходимо воспитывать и обучать», «Из-за животных в доме беспорядок и грязь», «Собаки могут помочь детям и подросткам стать более ответственными».

Каждой фразе респондентам необходимо было поставить субъективную оценку по семибалльной шкале: от -3 (большой недостаток) до +3 (большое преимущество). А затем участников исследования попросили своими словами описать положительные и отрицательные моменты, связанные с жизнью с питомцем.

Согласно результатам анализа, главным преимуществом владения собакой является тот факт, что «они могут сделать жизнь ярче». Это утверждение получило среднюю оценку в 2,78. Основным же недостатком владельцы собак назвали их довольно короткую жизнь. Кроме того, из минусов большинство собаководов (95%) назвали еще и значительные финансовые вложения, необходимые для обеспечения ухода и лечения питомца.

Что касается преимуществ, то еще 31% всех респондентов выделил тот факт, что наличие собаки действительно положительно сказывается на их образе жини, поскольку питомцы побуждают их к физическим упражнениям и частым прогулкам на свежем воздухе, а также привносят стабильность и порядок в их жизнь. Для 15% участников опроса еще одним важным преимуществом совместной жизни с собакой была возможность общаться с ней.

Суммируя все оценки, авторы исследования отметили, что положительные утверждения в среднем получили гораздо более высокую оценку (2,06), чем отрицательные (-0,66), следовательно, во владении собакой все же больше плюсов, чем минусов. Главное, подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

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