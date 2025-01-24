Белорус скончался из-за отравления ядом от колорадских жуков
- 24.01.2025, 15:52
Перед этим супруга обнаружила его без сознания.
В Краснополье 59-летний мужчина скончался в результате отравления пестицидами. Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии после того, как его супруга обнаружила его без сознания.
Как сообщили в Костюковичском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз, звонок в «скорую помощь» поступил от супруги сельчанина, которая, вернувшись домой, нашла мужа без сознания. От него исходил запах отравы от колорадских жуков.
Мужчину госпитализировали с предварительными диагнозами «отравление неизвестным ядом» и «судорожный синдром». Медики в крови пациента обнаружили этиловый спирт в концентрации 2 промилле. Несмотря на усилия врачей, через три дня, не приходя в сознание, он скончался.
Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе химической экспертизы в промывных водах, полученных от пациента, эксперты обнаружили пестициды — хлорфенвинфос и циперметрин, которые применяются в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей. Как пояснили эксперты, «сельчанин умер от отравления фосфорорганическим соединением в результате перорального приема (через рот)».
Судебные эксперты напомнили, что фосфорорганические инсектициды являются сильнодействующими ядами.
Если человек примет эти вещества внутрь, у него могут возникнуть такие симптомы:
нарушение зрения;
замедление сердечного ритма;
повышенная возбудимость;
мышечные подергивания;
паралич мышц и конвульсии;
тошнота, рвота, боли в животе;
слюнотечение, слезотечение, насморк;
диарея;
частое мочеиспускание;
бронхоспазм, удушье и отек легких.
Отравление развивается быстро, возможен летальный исход. В целях избежания бытовых отравлений ГКСЭ порекомндовал соблюдать меры предосторожности при хранении инсектицидов и других опасных химических веществ, снабжать тару с химическими средствами этикеткой «Яд».