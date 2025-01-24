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В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо

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  • 24.01.2025, 21:01
  • 2,486
В Словакии продолжаются протесты против правительства Фицо

Протесты проходят под лозунгом «Словакия – это Европа».

В более 20 словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались протесты под лозунгом «Словакия – это Европа» против политики правительства Роберта Фицо.

Об этом передает Aktuality.

Акции протеста против правительства Фицо в Словакии организует инициатива «Мир Украине» и оппозиционные политические партии. Также сообщается о протестах в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

В связи с митингами полиция приняла меры безопасности для обеспечения мирного и безопасного течения. Она также призвала всех уважать инструкции и призывы полицейских на местах и быть внимательными к другим во время общественных собраний.

В большинстве словацких городов на протесты вышли несколько тысяч человек. В Кошице, например, СМИ насчитали 15 тысяч участников.

Также сообщается, что в отдельных городах анонсировали контракции под лозунгом «Словакия – не Украина». В Братиславе на такую акцию пришло около 40 человек.

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