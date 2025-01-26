«Дрожащий Штирлиц» в объятиях директора ЦРУ Телеграм-канал «СерпомПо»

26.01.2025, 10:15

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Сергей Нарышкин

Соловьев организует «звонок другу»?

Глава Службы внешней разведки Нарышкин («дрожащий Штирлиц» с исторического заседания Совбеза ) заявил о готовности встретиться с новым директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Если США проявят заинтересованность. «Мы всегда готовы на переговоры», - сказал Нарышкин ТАСС. Очередное нетерпеливое подмигивание, что давайте мол, общаться, скорее! Обнимемся!

Только о чем Нарышкин собирается говорить с директором ЦРУ? Рассказывать какую-нибудь пропагандистскую чепуху, с которой он время от времени выступает? Что-то вроде такого: «США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. На постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы. Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии «Грузинская мечта».

Нарышкину давно и изначально место в программах Соловьева, наряду с такими же как он «экспертами». Будет рассказывать об успехах Путина в Сирии, а Соловьев организует «звонок другу», чтобы Асад подтвердил.

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