Трамп массово уволил из правительства уполномоченных по борьбе с коррупцией 1 26.01.2025, 11:50

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

И заявил, что это «стандартная вещь».

Президент США Дональд Трамп уволил генеральных инспекторов из более десяти федеральных агентств, независимых правительственных уполномоченных по борьбе с коррупцией и надзору за соблюдением законности в работе своих агентств, сообщает CNN.

24 января чиновники получили электронные письма от руководителя Офиса управления персоналом Белого дома Серхио Гора, заявил источник телеканала. В сообщении говорилось, что из-за «смены приоритетов» их полномочия прекращаются немедленно.

Увольнения затронули многие федеральные ведомства, среди которых Государственный департамент, а также министерства энергетики, обороны, транспорта и внутренних дел.

Генеральные инспекторы в федеральных структурах США работают независимо от политических партий и не подчиняются руководству своих агентств. Их главная задача — следить за соблюдением законов, проводить проверки и расследования возможных злоупотреблений, мошенничества или расточительства в работе ведомств, а также давать рекомендации для устранения нарушений.

Во время своего первого президентства Дональд Трамп уволил многих независимых инспекторов, которых считал нелояльными. Чтобы избежать таких увольнений в будущем, Конгресс в 2022 году принял закон, который обязывает Белый дом за 30 дней до увольнения инспектора предоставить объяснение такого решения законодателям.

Однако Сенат не получил документов об увольнении ни одного чиновника, и массовые увольнения вызвали беспокойство среди сенаторов, как демократов, так и республиканцев.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун, отвечая на вопрос об объяснениях увольнений, заявил, что они не поступали из Белого дома. Он пообещал, что прокомментирует эти кадровые изменения позже.

«Что я понимаю, так это то, что отсутствие сообщения является беспрецедентным фактом. Я пойму, что новый президент после вступления в должность может критически смотреть на генеральных инспекторов в правительстве и роль, которую они играют в различных ведомствах, но… я считаю, что внезапное увольнение всех должно вызывать беспокойство», — сказала сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски.

Однако сам Трамп 25 января заявил, что поступил с увольнениями чиновников именно так, потому что это «очень обычное дело», и отметил, что не все генеральные инспекторы были уволены.

«Я не знаю их, но некоторые люди считали, что некоторые из них были несправедливыми или не выполняли свою работу. Это (решение президентства об увольнении — ред.) очень стандартная вещь», — сказал он.

21 января Трамп заявил, что планирует уволить более 1000 назначенцев из администрации экс-президента Джо Байдена, среди которых шеф-повар Хосе Андрес и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

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