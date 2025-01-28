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СМИ: Санкции больно ударили по самому важному для России

  • 28.01.2025, 14:03
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СМИ: Санкции больно ударили по самому важному для России

Кремль будет вынужден начать закрывать нефтяные скважины.

Прощальные санкции, которые ввела против российского нефтяного сектора администрация экс-президента США Джо Байдена, заметно повлияли на объемы экспорта российских энергоресурсов. Итак, если Украина продолжит атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ, в Кремле будут вынуждены начать закрывать нефтяные скважины.

Об этом говорят данные сервиса Russia Fossil Tracker. Согласно трекеру, после 10 января, когда Белый дом объявил о новых санкциях против РФ, заметно упали показатели продажи за границу российских газа (включая сжиженный природных газ, СПГ), нефть и нефтепродукты.

«Экспорт энергоносителей остается главным источником финансирования незаконного вторжения Путина в Украину. Сейчас – хорошее время, чтобы поразить больше нефтеперерабатывающих заводов и добавить санкции», – отмечает OSINT-исследователь Мортен Бйорн.

Он отметил, что потеря остановки Рязанского НПЗ после двух атак украинских БПЛА приведет к падению нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессорки сразу на 5%. Но поскольку данные на графике изображаются с двухнедельной задержкой, любые изменения станут заметны только через 14 дней. Поскольку у России нет физической возможности экспортировать больше неочищенного нефти-сырья, это может привести к закрытию нефтяных скважин, считает Бйорн.

Кроме того, есть некоторое падение в экспорте российского газа в связи с остановкой его транзита через украинскую территорию. Вместе с этим без газа осталось и непризнанное Приднестровье.

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