«Мы не ожидали, но это вызвало фурор»

Братья-белорусы рискнули уйти в необычный бизнес и развились.

Эта история начиналась с обычного «А что, если?». Студент Егор нашел подработку на лето — печь в фуд-траке трубочки из теста, они же трдельники. Парень так загорелся идеей, что решил зайти в этот бизнес и позвал в него брата Артема. Звучит круто? «В первый год у нас были ошибки чуть ли не каждый день», — приземляют братья. История о смелом бизнесе и самой новогодней выпечке — в материале «Онлайнера».

Бизнес в 18: «Слушал лекции прямо в фуд-траке»

Мы встречаемся в Минске, в начале Комсомольской улицы, где находится одна из точек Trdlo House. Егор и Артем приехали на встречу специально из Гродно: у парней шесть заведений в двух городах, но для жизни они выбрали родной Гродно, а не столицу.

Егор, с которого все началось, рассказывает историю знакомства с трдельниками.

— Мне было 18 лет, я учился на втором курсе в Институте бизнеса БГУ на экономиста информационных систем. Летом я решил остаться в Минске и пошел работать к Виталику — брату моего друга. Это он первоначально купил фуд-трак и занимался трдельниками.

Трдельники — это трубочки из дрожжевого теста, которое наматывается по спирали на вертел и выпекается. Дальше в дело идут посыпки, можно добавлять начинку. Считается, что это традиционная чешская выпечка, но трдельники делают во многих странах, их можно увидеть на новогодних ярмарках по всей Европе.

Девушка Виталика училась в Праге, и он сам жил в Чехии, поэтому решил, что надо привезти эту идею в Беларусь. Так появился первый фуд-трак. Егор предложил подключиться и развивать идею дальше.

— Хорошо помню, как мне звонит Егор и говорит: «Слушай, а давай в Гродно то же самое сделаем?» — смеется Артем. — Я как раз был без работы, поэтому согласился. У меня экономическое образование, до этого я все время работал в продажах. Сменил несколько компаний, но хотел работать на себя.

Виталик и братья начали искать какие-то варианты траков для Гродно и нашли старый Volkswagen LT за $1200.

— Раньше на этой машине развозили яблоки. В очередной раз они приехали из Столина в Минск, мы и купили ее сразу. Машина была в ужасном состоянии, но хорошие для нас были очень дорогими. А у нас каждая копейка была на счету, денег не было от слова «совсем». Мы посчитали затраты и понимали, что фуд-трак придется делать самим.

Это обошлось в $4—5 тыс. — тогда для нас это была существенная сумма.

Войти в такой бизнес для братьев было авантюрой: раньше они понятия не имели о трдельниках и не представляли, как работает общепит.

— Егор загорелся и сказал, что это очень-очень интересно. Я вынужден был согласиться, — шутит Артем.

Трак делали сами. Днем Егор учился на парах в университете, вечером ехал к Виталику на дачу под Минском, там вместе переделывали машину. Артем тем временем искал в Гродно подходящее место, персонал и поставщиков.

Где-то через три месяца первый в Гродно фуд-трак с трдельниками появился на набережной.

— Мы не ожидали, но это вызвало фурор. Так получилось, что открывались в разгар ковида, но тема take and go как раз зашла, потому что не надо было заходить в помещение и оставаться там с людьми. Купил трдельник и кофе с собой — и идешь гулять на свежем воздухе.

Надо признать, что первый год был самым тяжелым. Артем пытался найти подработку, потому что поначалу дела шли не очень. Я учился прямо в фуд-траке в Гродно. То есть у меня там стоял ноутбук, шли вебинары, которые я слушал в наушниках, и параллельно я отдавал заказы, — описывает Егор.

— За какое время отбили вложения в этот трак?

— Окупились за первый сезон, но все, что заработали, вложили в оборудование, потому что сначала была слабенькая кофемашина, хотелось довести все до ума. Заработок вроде был и неплохой, при этом первое время денег мы вообще не видели.

Но в бизнес-идею мы поверили. Виталий потом перешел в другую тему, более глобальную, а мы остались развивать сеть трдельников.

В первый год ошибки у нас были чуть ли не каждый день. Когда массово пошли люди, мы не успевали контролировать приготовление трдельников, они горели. А когда человек ждет 15 минут и его трдельник сгорел, то объяснить, что ему надо ждать еще 10 минут, очень сложно. Но мы благодарны за понимание со стороны клиентов — это чуть ли не самое важное в таком бизнесе.

«Выстроилась очередь человек на 50»

Позже в Минске появился контейнер с трдельниками в «Песочнице», а в Гродно еще один трак поставили в лесопарке «Пышки». Стало понятно, что надо развиваться в Минске, начали искать подходящую локацию.

— Мы думали обо всех парковых зонах, объездили всю центральную часть. Искали какой-то вариант наподобие Гродно, чтобы можно было гулять, но мы и предположить не могли, что это будет Комсомольская. Сначала думали про трак, но вряд ли бы здесь разрешили стоять с машиной.

Нам в принципе сразу понравилось место. В Европе трдельники часто делают как раз в таком антураже: много дерева, все под старину.

На Комсомольской ребята работают год с небольшим, но сюда практически сразу выстроились очереди.

— Первые пару месяцев прошли спокойно, появилось несколько постоянных клиентов. А потом пришли ребята и сняли видео, какие классные у нас трдельники, оно залетело в TikTok. После этого тему подхватили другие блогеры, и этого хватило, чтобы к нам выстроилась очередь человек на 50.

Видео посмотрели больше 750 тыс. раз, люди пошли пробовать трдельники.

— Почему пришлось стоять в очереди? За все время работы мы не пришли к тому, чтобы делать трдельники и отдавать их людям холодными, — объясняет Егор.

За один раз в печке получается сделать шесть трдельников, на это уходит до 15 минут (раскатать, подержать тесто, сделать трубочку, выпечь, посыпать, немного охладить для начинки). Отсюда и возникшие тогда очереди, поясняют братья.

— У нас была идея не отходить от концепции, что это свежая выпечка только что с вертела. И мы до сих пор не хотим напекать заранее и потом греть.

Когда есть очередь, люди, к сожалению, вынуждены ждать. Некоторые обижались, но мы пытались объяснить, что хотим охранить вкус и свежесть: в этом и есть смысл трдельника. Если разогреть, будет уже не то. Я был в Чехии и видел, что там могут напечь заранее и спокойно продавать, но мы так делать не хотим, — говорит Егор.

Поэтому у них до сих пор нет доставки трдельников. В каком-то формате ребята пытались опробовать эту идею, иногда даже сами отвозили заказы, если была возможность.

— Но доставки в привычном понимании не появилось по одной причине: мы не хотим, чтобы продукт остыл, пока будет ехать к клиенту.

Бывает, в Гродно нам звонят: ребята, так хочется побаловать кого-то трдельниками, привезите, пожалуйста. Если получается, можем так сделать. А иногда люди присылают такси, чтобы им привезли выпечку, — это уже самые большие фанаты.

Чешский и белорусский трдельник — в чем разница?

В первую очередь — в продуктах: ребята делают их из белорусской муки и других местных ингредиентов, из импорта — Nutella для начинки.

Самые популярные позиции — трдельники с корицей и ванильным кремом, а также с малиной и Nutella.

— За пять лет мы пришли к тому, что нас устраивают продукты. Состав простейший (хотя полностью раскрывать его не будем): мука, вода, дрожжи, соль, сахар и еще некоторые добавки. Но никакой химии, можно спокойно покупать и давать ребенку.

А для вкуса самый основной момент — это как человек сделает трдельник, как раскатает его, выдержит и вовремя достанет из печки.

Специальные печи для трдельников делают на европейских заводах — у Trdlo House именно такие, тут различий с зарубежной выпечкой нет. Нюанс только в том, что никакие другие штуки в них сделать уже не получится. Но ребята и не хотят.

— В самом начале в Гродно мы пробовали печь и продавать макароны, но поняли, что не надо распыляться и лучше сосредоточиться на чем-то одном. Наша концепция — трдельники и хороший кофе. Когда начиняешь заниматься всем, может начать страдать качество. В тему кофе пришлось вникать отдельно, учились всему и каждый день пили эспрессо, чтобы различать нюансы.

Один трдельник стоит 6 рублей, еще 3 рубля надо доплатить за начинку.

— Пять лет назад цена была 3,5 или 4,5 рубля, то есть она выросла менее чем в два раза. Мы считаем, что продукт должен быть доступным даже для школьника или студента, поэтому стараемся держать цену. А вот цены на кофе стремительно растут, и с этим мы ничего поделать не можем.

— Встречаются комментарии, что это дороговато для еды на улице.

— Надо изучать не только сам продукт, но и сферу бизнеса в целом: локация, продукты, оборудование, зарплаты сотрудников. Когда все сводится воедино, это и есть справедливая цена. Мы экономисты и четко все считаем. Если есть возможность продавать что-то дешевле, то стараемся это делать.

Еще один нюанс — это размер выпечки, который может меняться.

— Этот момент надо проговорить, чтобы люди не обижались: почему в первый раз трдельник был большой, а теперь чуть ли не в два раза меньше.

Успокаиваю всех: количество теста всегда одинаковое, но испечься он может по-разному, быть более воздушным или более плотным. Размер зависит от погоды, влажности, температуры в траке или помещении. Но никакого обмана тут нет. Кто-то любит более воздушный, кто-то — более плотный, мы за вариант где-то посередине.

«Конкурентами никого не считаем, пусть все пробуют трдельники»

В Минске ребята не единственные, кто делает трдельники, их пекут и в регионах, но Егор и Артем считают, что им есть куда развиваться. Братья планируют печь и продавать трдельники в Бресте.

— Конкурентами никого не считаем, пусть люди ходят в разные места и пробуют трдельники. А если кто-то захочет тоже прийти в эту нишу, что ж, мы на это никак не можем повлиять.

Может быть, потом Trdlo House перерастет во франшизу.

— В Минске у нас есть три локации: Октябрьская в теплый сезон, «Песочница» и Комсомольская. Если будет классное интересное место, рассмотрим варианты. Мы не выделяем самую классную точку, у каждой свой сезон и свой дух.

А Брест очень классный. Думаем, что многие брестчане бывали в Европе, им знакомы трдельники, поэтому будем пробовать прийти в этот город.

Мы с Артемом как-то рассуждали, чем бы занимались, и общепит был даже не на последнем месте, это просто никогда не рассматривалось. Для нас это был какой-то космос, а теперь все сложилось, как пазл.

Для своего полноценного кафе идеи тоже есть, но там придется решать вопросы с подачей трдельника — уже не в бумажном пакете, а как-то более интересно.

— Кафе требует презентабельности, если отдавать в крафтовом пакете, не будет изюминки. Сейчас формат фуд-траков — это именно то, что мы поняли.

Братья шутят, что сам бизнес за пять лет вырос, а в их жизни практически ничего не поменялось.

— Живу в той же квартире и езжу на той же машине, — улыбается Артем. — А Егор вообще без квартиры. Пока все стараемся вкладывать в свое дело. Начинали с одного трака, а теперь у нас шесть точек — это все-таки неплохо.

