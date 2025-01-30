Спутник Starlink взорвался в небе над США «бриллиантовым» огненным шаром 1 30.01.2025, 19:56

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Он медленно сходил с орбиты, начиная с 6 декабря.

Интернет-спутник Starlink компании SpaceX вошел в атмосферу, сгорев ярким огненным шаром, который могли увидеть наблюдатели с Земли. Как сообщает Space.com, свидетелями падения спутника, которое произошло ночью 29 января, стали жители Висконсина, Мичигана и Иллинойса.

Многие из них опубликовали видео с огненным шаром в соцсетях.

Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который отслеживает движение спутников, написал в X, что это был спутник SpaceX Starlink 5693, который медленно сходил с орбиты с 6 декабря.

WOAH. Something big just broke apart above Northern Illinois. What a sight! #ILWX pic.twitter.com/hCe5Bl1XpI — boinksi (@boinksi) January 29, 2025

Падение спутника вызвало волну сообщений о болидах, которые получило Американское метеорное общество.

Starlink 5693 был одним из тысяч интернет-спутников Starlink, которые SpaceX уже вывела на орбиту в рамках создания своего созвездия аппаратов для предоставления услуг высокоскоростного интернета по всему миру.

SpaceX обычно запускает спутники Starlink партиями по 20 или более. Ожидается, что они должны проработать примерно пять лет на низкой околоземной орбите, а затем будут сведены с нее и сгорят в атмосфере Земли. В конце своей «жизни» спутники используют электрические двигатели, чтобы опуститься на высоту около 250 километров, после чего сопротивление атмосферы замедляет их пока они не упадут. Весь процесс занимает примерно неделю.

Когда спутник Starlink сгорает в атмосфере, он превращается во впечатляющий огненный шар.

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