Беспилотники добили НПЗ в Волгограде 2 31.01.2025, 8:15

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Предприятие принадлежит компании «Лукойл».

В ночь на 31 января беспилотники атаковали еще один НПЗ в РФ, находящийся в Волгограде.

Эксперты уже обратили внимание на тот факт, что Украина повторно атакует НПЗ, которые были под ударами дронов ровно год назад.

Сегодня дошла очередь и до НПЗ в Волгограде. Предприятие принадлежит компании «Лукойл-Волгограднефтепереработка», информирует ресурс Dialog.UA.

Российские паблики пишут о том, что атака дронов началась около 3:00. Местные жители выложили в Сеть кадры звуков летящих дронов, звуки автоматной очереди, а также звуки «хлопков» в районе НПЗ.

При этом местные паблики также сообщают и о том, что к месту прилетов выехали бригады пожарных и скорой помощи.

Местная власть атаку дронов пока не комментирует.

Этот же НПЗ был атакован беспилотниками ГУР МО Украины в ночь на 11 мая 2024 года. Тогда был нанесен удар по установкам первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.

Не повезло этому же заводу и в 2025 году. В ночь на 15 января на территории НПЗ произошел загадочный пожар из-за чего предприятия приостановило свою работу. РосСМИ писали, что пожар нанес повреждения установке №18 и двум теплообменникам. Якобы пожар произошел вследствие внештатной ситуации, которая не связана с внешним воздействием. Местные жители уверяли, что слышали звуки «хлопков» перед началом пожара.

Завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» был введен в эксплуатацию в 1957 году. Предприятие перерабатывает нефть, поступающую по нефтепроводу Самара — Тихорецк. Свою продукцию поставляет в Южный федеральный округ. Мощность завода — 15 млн тонн нефти в год. 3 февраля 2024 года завод впервые подвергся атаке дронов Украины.

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