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ЦПД: В России поражен один из крупнейших НПЗ

  • 31.01.2025, 10:58
ЦПД: В России поражен один из крупнейших НПЗ

Он перерабатывал 14 млн тонн нефти в год.

В ночь на пятницу, 31 января, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской области был атакован. НПЗ находится в Волгоградской области.

Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Telegram.

«Был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он является одним из крупнейших в РФ», - написал Коваленко.

Он также уточнил, что проектная мощность переработки на НПЗ составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. Это делает его шестым по величине НПЗ в России. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

Что предшествовало

Сегодня ночью россияне пожаловались на взрывы в Волгоградской области. Звуки взрывов, пролетов дронов и стрельбы, были слышны примерно около 3 часов ночи по местному времени.

Местные жители заявляли, что якобы неизвестные дроны атаковали НПЗ в Красноармейском районе, однако также была информация об атаке НПЗ «Лукойла», который расположен непосредственно в Волгограде.

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