Три сценария войны в 2025 году Кирилл Сазонов

4.01.2025, 17:20

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Начнем с самого позитивного.

Сегодня уже все достаточно очевидно, мы видим всего три сценария. Оптимистический, пессимистический и реальный. Какой из трех будет реализован, зависит от активности наших партнеров, цен на нефть и запаса прочности страны-бензоколонки. Начнем с самого позитивного.

Оптимистический сценарий

После фактического отказа Кремля от переговоров на условиях США (уже отвергнутый Москвой публично план Трампа), Белый Дом идет по логичному сценарию. Который многие политики уже озвучили. Для нормального переговорного процесса Украина должна быть сильной и вооруженной до зубов. От себя добавлю – а Россия должна быть... в общем, иметь бледный вид. Мы получаем быстро и много современного оружия. Оружия, а не обещаний, как при Байдене. А Россия получает реальные санкции, плюс США резко наращивают добычу нефти.

Конец весны или лета – картина на фронте меняется в нашу пользу, вместо ползучего продвижения оккупантов видим успешные рейды и контрудары ВСУ. Платить за войну Кремлю все сложнее, кризис в экономике и бюджете, дефицит снарядов и ракет все ощутимее, прилеты украинских ракет по целям все чаще и болезненнее. Под давлением этих факторов Россия просит мира и соглашается на условия Украины и Запада.

Пессимистический сценарий

Он похож на оптимистический по факту, но гораздо сильнее растянут во времени. Оружие поступает не так быстро и не в таких больших объемах, как положено. Китай и КНДР, несмотря на цену, продолжают поддерживать Россию на плаву деньгами и оружием. В Китае и так все не слишком хорошо в экономике, но Пекин идет на принцип ради больших переговоров с США. В конце концов, Вашингтон и Пекин садятся за стол переговоров и находят общий знаменатель. В этой ситуации Россия больше не нужна и ее просто бросают в жертву. Украина становится серьезным игроком региональной лиги и форпостом Соединенных Штатов. Финиш – конец 2025 года, начало 2026 года.

Реалистичный сценарий

Микс из двух первых вариантов. Слишком многое о себе заявления России без спешки в контексте большой торговли между США и Китаем. Ну нет у Москвы другого сценария, кроме как стать разменной монетой в этой торговле. Присутствие «бензоколонки» как равного партнера за столом переговоров даже на плоскую шутку не тянет. В таком случае финиш ближе к концу 2025 года.

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Наши действия при развитии любого сюжета одинаковы. Работать в активной обороне, подразумевая готовность к рейдам и контрнаступлению в нужный момент. Все козыри на переговорах и территории мы добьемся в основном именно на поле боя. Курская область остается важным фактором боевых действий. Донецкая область – место главного противостояния. Тыл, экономика – все не отчаиваются, не верят в «два-три месяца», а работают в режиме марафона на окончательный результат. Рецепт прост и не меняется при любом сценарии, даже в случае смещения сроков в любую сторону по объективным причинам.

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

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