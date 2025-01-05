Страшное ДТП под Островецком: погибла женщина, пятеро детей в больнице 3 5.01.2025, 19:02

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Водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением.

В Островецком районе произошло жесткое ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, сегодня около 16 часов вблизи деревни Воробьи водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Rover.

Установлено, что в Volkswagen помимо водителя находилось 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние. В результате ДТП 36-летняя пассажир немецкой иномарки скончалась. Дети и водитель второй машины доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа.

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