закрыть
5 января 2025, воскресенье, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страшное ДТП под Островецком: погибла женщина, пятеро детей в больнице

3
  • 5.01.2025, 19:02
  • 3,112
Страшное ДТП под Островецком: погибла женщина, пятеро детей в больнице

Водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением.

В Островецком районе произошло жесткое ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, сегодня около 16 часов вблизи деревни Воробьи водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Rover.

Установлено, что в Volkswagen помимо водителя находилось 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние. В результате ДТП 36-летняя пассажир немецкой иномарки скончалась. Дети и водитель второй машины доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно- оперативная группа.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский