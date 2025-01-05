Дети, пострадавшие в ДТП в Островецком районе, получили серьезные травмы 4 5.01.2025, 20:22

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Четверо находятся в реанимации.

В Островецком районе произошло жесткое ДТП со смертельным исходом.

Водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Rover.

В Volkswagen помимо водителя находилось 6 человек, 5 из которых несовершеннолетние. В результате ДТП 36-летняя пассажир немецкой иномарки скончалась. Дети и водитель второй машины доставлены в больницу.

Минздрав рассказал о состоянии детей, попавших в больницу:

— В результате ДТП пострадали пять детей. Их госпитализировали бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие дети были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Островецкую ЦРБ.

Сообщается, что все пострадавшие получили серьезные травмы:

— У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы — четверо детей госпитализированы в отделение анестезиологии и реанимации, один в травматологическое отделение.

На помощь островецким врачам выехали эксперты республиканского уровня.

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