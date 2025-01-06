Сигнал для Трампа 3 Владимир Фесенко

6.01.2025, 17:57

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Зеленский стремится достучаться до новой администрации в Белом доме.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое эмоциональное интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Среди прочего, глава государства рассказал о первых днях войны с РФ, нецензурными словами вспомнил обещания США перед началом российского вторжения, впервые заявил, что говорил с Лукашенко и тот извинялся за удары по Украине с территории Беларуси, а также намекнул на возможность визита в США в конце января.

Если говорить о стилистике, то особенностью этого интервью действительно была его эмоциональность. Иногда, возможно, оно было даже слишком эмоциональным (можно было бы несколько сдержаннее), но я не исключаю, что так сложился этот разговор.

В конце концов, речь о таком жанре как подкаст. И в нем нужен как раз эмоциональный разговор. Возможно, именно поэтому в команде президента решили работать в таком ключе. То есть, может быть так, что некоторые неполиткорректные высказывания, вокруг которых сейчас идут бурные дискуссии в украинском сегменте соцсетей, сделаны не стихийно, а с учетом специфики жанра и в соответствующем расчете на слушателей подкастов.

Второе важное наблюдение - этот разговор как раз не для украинской, а для американской аудитории.

Во-первых, фактически, это обращение - содержательные, эмоциональные и политические сигналы к новоизбранному президенту США Дональду Трампу и его команде, стремление донести до них украинское видение ситуации, достучаться до новой администрации в Белом доме. Во-вторых, также это интервью - по крайней мере ряд тем, о которых шла речь - в значительной степени направлено на сторонников Трампа, попытки повлиять на общественное мнение в США и на конкретный его сегмент - трампистов.

То есть, надо воспринимать заявления Зеленского как раз в этом контексте. Именно это я считаю главным в этом интервью. Ведь сейчас очень важно достучаться до команды Трампа.

А если удастся договориться о визите в США, например, в конце января, о чем шла речь в подкасте (президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в США будет одним из первых после инаугурации Дональда Трампа, - прим.), если удастся сначала договориться с Трампом, на каких условиях завершать российско-украинскую войну, и уже потом выходить на переговоры с Российской Федерацией, то будет и результат. Это будет означать, что и это интервью тоже сработало.

Владимир Фесенко, председатель правления украинского центра прикладных политических исследований «Пента», «Униан»

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