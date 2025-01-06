В Британии предупредили о риске для миллионов из-за супербактерий

В Британии предупредили о риске для миллионов из-за супербактерий8
- 6.01.2025, 19:34
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Из-за устойчивости к препаратам.
Смертность людей по всему миру от резистентности бактерий к антибиотикам будет возрастать с каждым годом и в ближайшие 25 лет может унести около 40 млн жизней, передает The Guardian слова бывшего главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.
Супербактерии — вызывающие болезни микроорганизмы, которые со временем приобрели устойчивость к антибиотикам.
Дэвис предупреждает, что по мере распространения этих бактерий из-за резистентности людей к противомикробным препаратам станет опасным проведение различных операций на человеческом организме, в том числе проведение родов.
«Ежегодно из-за распространения устойчивости микроорганизмов умирает около миллиона человек, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — рассказала специалист.
По мере старения населения появляется все больше людей, живущих с хроническими заболеваниями, что делает их уязвимыми перед резистентностью к антибиотикам. На фоне этих угроз врачи стараются максимально ограничить назначение антибиотиков. Супербактерии эволюционируют также благодаря тому, что антибиотики используются для лечения и стимулирования роста скота. Возрастание устойчивости человеческого организма к антибиотикам создает необходимость в разработке новых противомикробных препаратов, что создает дополнительные проблемы, отмечает Дэвис.
Скорость, с которой растет уровень устойчивости бактерий к препаратам, говорит, что необходимо перестать злоупотреблять антибиотиками, подчеркивает Дэвис. Она отметила, что необходима разработка новых антибиотиков, но здесь возникает сложность: «У нас не было новых классов антибиотиков, которые вошли бы в повседневное использование, с конца 80-х, и рыночная модель, которая бы способствовала созданию новых, сломана. Если вы разрабатываете новый антибиотик, кто-то может использовать его недельным курсом раз в год. В чем выгода от этого?»
«К примеру, лекарства от давления, которые нужно принимать каждый день, или лекарства от рака, которые нужно вводить месяцами, приносят фармацевтическим компаниям гораздо большую прибыль. Поэтому у них нет стимула пытаться разрабатывать новые антибиотики. Это настоящая головная боль», — пояснила ученый.