АР: США объявят о «значительном» пакете военной помощи Украине
- 7.01.2025, 23:28
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Уже в ближайшие дни.
Администрация Джо Байдена намерена в четверг, 9 января, объявить о последнем своем пакете военной помощи Украине.
Об этом стало известно агентству АР от двух американских чиновников.
Объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат «Рамштайн».
Источники АР не назвали точную стоимость пакета, но сказали, что он будет «значительным». В то же время не ожидается, что он использует все 4 миллиарда долларов, оставшихся у Белого дома в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.
Чиновники добавили, что, вероятно, останется «более двух миллиардов долларов», которыми сможет распорядиться новая администрация Дональда Трампа.
Напомним, 30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.
Он предусматривал передачу Украине оружия и оборудования из запасов Пентагона на сумму $1,25 млрд, а также размещение заказов на новое оружие объемом $1,22 млрд в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).
Всего с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США Украине составляет 66 миллиардов долларов.