США впервые ввели санкции против окружения Орбана
- 8.01.2025, 3:59
Ограничения введены против руководителя аппарата премьер-министра.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одного из ближайших соратников венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Санкции введены против руководителя аппарата премьер-министра Антала Рогана.
Об этом сообщает Государственный департамент США.
Как заявили в Госдепе, санкции против Рогана введены из-за его причастности к коррупции.
В США считают, что Роган занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы для установления контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.
«Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками», - говорится в заявлении Госдепа.
Введенные санкции должны помешать Рогану использовать финансовую систему США для его «коррупционной деятельности». Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в США для подсанкционного лица, а также замораживание его активов в американской юрисдикции, если таковые имеются.
Также заметим, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под американские санкции.