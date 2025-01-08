США впервые ввели санкции против окружения Орбана 8.01.2025, 3:59

Виктор Орбан

Ограничения введены против руководителя аппарата премьер-министра.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одного из ближайших соратников венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Санкции введены против руководителя аппарата премьер-министра Антала Рогана.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Как заявили в Госдепе, санкции против Рогана введены из-за его причастности к коррупции.

В США считают, что Роган занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы для установления контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.

«Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками», - говорится в заявлении Госдепа.

Введенные санкции должны помешать Рогану использовать финансовую систему США для его «коррупционной деятельности». Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в США для подсанкционного лица, а также замораживание его активов в американской юрисдикции, если таковые имеются.

Также заметим, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под американские санкции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com