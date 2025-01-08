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США впервые ввели санкции против окружения Орбана

  • 8.01.2025, 3:59
США впервые ввели санкции против окружения Орбана
Виктор Орбан

Ограничения введены против руководителя аппарата премьер-министра.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одного из ближайших соратников венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Санкции введены против руководителя аппарата премьер-министра Антала Рогана.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Как заявили в Госдепе, санкции против Рогана введены из-за его причастности к коррупции.

В США считают, что Роган занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы для установления контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.

«Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками», - говорится в заявлении Госдепа.

Введенные санкции должны помешать Рогану использовать финансовую систему США для его «коррупционной деятельности». Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в США для подсанкционного лица, а также замораживание его активов в американской юрисдикции, если таковые имеются.

Также заметим, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под американские санкции.

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