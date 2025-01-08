Израиль атаковал террористов, принимавших участие во вторжении 7 октября 8.01.2025, 8:07

Среди боевиков есть жертвы.

Воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по террористам, которые участвовали в наступлении 7 октября 2023 года в районе израильского города Хан-Юнис. Среди боевиков есть жертвы.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Авиаудары были осуществлены по разведывательным данным, предоставленным Управлением военной разведки и службой безопасности «Шин-Бет».

По данным военных, ЦАХАЛ приняла меры для уменьшения ущерба, нанесенного гражданскому населению во время ударов, в частности путем использования «боеприпасов, адаптированных к типу удара», воздушного наблюдения и других разведывательных данных.

Палестинские СМИ сообщили о нескольких жертвах в результате этих ударов.

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