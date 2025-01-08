Дроны атаковали российский Энгельс: вспыхнул большой пожар 3 8.01.2025, 8:19

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Прогремело около 40 взрывов, горит нефтебаза.

В районе города Энгельс Саратовской области (РФ) в ночь на 8 января прогремела серия взрывов на фоне воздушной атаки с применением беспилотников. После этого вспыхнул сильный пожар, вероятно на нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и российские Telegram-каналы.

По словам представителя власти этого российского региона, была угроза БПЛА для области. В регионе началась работа сил и средств противовоздушной обороны.

Позже саратовский губернатор заявил якобы о «сбитых» беспилотниках.

«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», - говорится в публикации российского чиновника в сети.

Между тем Telegram-канал Shot пишет об от 5 до 12 «сильных взрывах», которые были слышны жителям Энгельса. Однако позже было уточнение на канале, что взрывов было около 40.

Также росмедиа рассказывают о зареве от пожара.

А Telegram-канал Mash обнародовал видео момент пролета беспилотника в сторону Энгельса. По его данным, из-за обломков «начался пожар в районе нефтебазы».

О горящем нефтеобъекте в Энгельсе сообщает и канал Exilenova+ вместе с публикацией кадров из города. Добавим, в сети распространили ряд фото и видео об этой ночной «бавовне».

Также российская сторона не заявляла о возможных пострадавших на фоне дроновой атаки и работы ПВО в Энгельсе этой ночью.

Обновлено: «прилет» мог быть по нефтебазе Комбинат «Кристалл»

По предварительным данным Telegram-канала Exilenova+, поражена этой ночью, вероятно, была нефтебаза Комбинат «Кристалл» Росрезерва.

В сети также обратили внимание, что она предназначена для хранения авиационного топлива для местной авиабазы «Энгельс-2».

Обновлено: ночная атака дронов была и на Саратов

Уже около пяти часов утра губернатора Саратовской области Романа Бусаргина рассказал, что этой ночью Энгельс и Саратов «подверглись массированной атаке БПЛА».

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», - рассказал российский чиновник.

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