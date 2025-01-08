CNN: Турция может начать военную операцию в Сирии 8.01.2025, 8:28

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Анкара выдвинула определенные условия для «Рабочей партии Курдистана».

Турция может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. Анкара выдвинула определенные условия для «Рабочей партии Курдистана», которую считает террористической организацией (PПК / YPG).

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает CNN Türk.

Турецкий чиновник подчеркнул, что Сирия должна «решить проблему YPG».

«Мы как наше государство годами работаем над этим вопросом. Теперь, с новой реальностью, мы продолжаем свой путь по разным сценариям. Важнейшим из них является: теперь новая администрация в Сирии, очевидно, должна принять эту проблему и принять необходимые меры для обеспечения национальной целостности и региональной целостности своей страны», - сказал он.

Глава МИД Турции также высказался относительно «ультиматумов или условий» для курских группировок на территории Сирии.

«Если вы не хотите военной операции в регионе ни нашей, ни новой администрации в Сирии, условия для этого понятны. Мы подаем эти условия очень просто, правдиво, ничего и никого не скрывая. Какие наши условия для вас? Международные террористы из других стран покидают страну. Руководящий персонал PПK покидает страну. Руководство террористической организации должно покинуть Сирию», - рассказал Фидан.

С другой стороны, добавил он, сирийские курды, которые не являются членами «Рабочей партии Курдистана», должны «участвовать и жить нормальной жизнью без какого-либо ущерба для своей жизни и имущества».

«То есть новая сирийская администрация нам это гарантирует. Потому что это среди наших условий», - говорится в заявлении турецкого министра.

Он отмечает, что жизнь и собственность сирийских и курдских граждан «также будут в безопасности, и они присоединятся к новой администрации - они там будут существовать как равные граждане».

«Если в отношении террористической организации YPG не будет сделано ожидаемое, будет сделано то, что необходимо. Это военная операция», - заявил глава МИД Турции.

Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал «один раз, скажет и во второй раз».

«Но если результатов не будет, законным выбором станет военная операция (в Сирии - ред.)», - подчеркнул турецкий министр.

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