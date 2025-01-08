Лукашенко крупно обидели 20 Артем Синицын, «Салідарнасць»

8.01.2025, 8:33

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Диктатор бредил в логойском храме.

Лукашенко снова раскритиковал молодежь. На этот раз за «не такое» отношение к труду. Но, кажется, причина для раздражения куда шире.

Лукашенко снова раскритиковал молодое поколение белорусов, противопоставив его людям своего возраста:

— Вот мы все захваливаем нашу молодежь. Да, у нас неплохая молодежь. Она такая, какая она есть. Другой не будет. Но меня беспокоит то, что наша молодежь не так, как мы с вами, пристегнута к труду.

По мнению человека, три десятка лет правящего страной, в этом обстоятельстве есть определенная проблема, если не угроза: «Поэтому перед вами в будущем будет стоять серьезный экзамен».

Обиду Лукашенко на молодых белорусов понять не сложно. Во-первых, это банальный конфликт поколений, родившихся в разных столетиях. Сегодняшняя молодежь живет в условиях, о которых студент могилевского института мог прочитать разве что в сборнике фантастики.

Во-вторых, современных белорусов все сложнее «пристегнуть» к труду, как это было во времена молодости правителя. И в данном случае на эту оговорку стоит взглянуть шире.

Речь идет не столько о провале многолетних попыток заставить молодых специалистов отрабатывать дипломы на деградирующих предприятиях страны.

Мы имеем дело с ностальгией по временам, когда все подчинялось принципу «куда Родина пошлет». Закончил школу, училище или, если повезет, институт — и вперед к трудовым свершениям, до самой пенсии.

Это тоска по эпохе, когда все и вся подчинялось линии партии. В том числе и молодежь, как в той известной фразе с советского плаката: «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!»

Отсюда, скорее всего, и «рецепт» решения проблемы, озвученный Лукашенко там же, в логойском храме:

— Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом одно из направлений, суть смены поколений.

И это важное послание тем, кто завтра вступит во взрослую жизнь. Как и в случае с их родителями, дедушками и бабушками, у теперешней молодежи никто не собирается спрашивать их мнения о том, как им дальше жить, чего она хочет. Режим готовиться сказать им: «Надо!»

Вопрос, чем ответит на это нынешняя молодежь, у которой уже сегодня пытаются украсть ее будущее, остается открытым.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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