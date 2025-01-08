Крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров «теневого флота» РФ 2 8.01.2025, 8:39

4,388

Это закрывает для российской нефти все восточное побережье КНР.

Китайская компания Shandong Port Group запретила санкционным танкерам РФ заходить в порт Шаньдун. В восточной части Китая находится не только сам порт, но и множество нефтеперерабатывающих заводов. Именно они и являются крупнейшими импортерами нефти со всех стран мира.

По итогам 2024 года провинция импортировала ежедневно до 1,74 млн баррелей нефти из РФ, Ирана и Венесуэлы, а это 17% от общего импорта нефти в КНР, информирует агентство Reuters.

Если такой запрет будет официально подтвержден, то он приведет к росту расходов на доставку нефти для независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Еще в декабре 2024 года США ввели санкции против компаний и теневого флота, имеющих дело с нефтью из Ирана. Не исключено, что Трамп только усилит санкции в отношении Ирана. Такой запрет может замедлить импорт нефти в КНР.

Источник пишет, что еще в понедельник, 6 января, руководство порта Шаньдун уведомило не допускать танкеры, находящиеся в «черном списке» США.

Порт Шаньдун контролирует также главные порты на всем восточном побережье Китая, включая Яньтай, Жичжао и Циндао.

Уже вчера администрация порта заявила, что запрет на судоходство будет иметь ограниченное влияние на независимые НПЗ. Якобы большая часть санкционной нефти перевозится не на санкционных танкерах. Запрет был введен сразу же после того, как в начале января в порт Яньтай зашел танкер, находящийся под санкциями Запада.

В компании Vortexa заявляют, что в декабре 2024 года сразу 8 танкеров выгружали в порте Шаньдун иранскую нефть. При этом минимум четыре корабля точно находились под санкциями США.

Аналитик из Lloyd's List Intelligence Мишель Бокманн заявил, что сейчас теневой флот, перевозящий нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы, насчитывает 669 кораблей, причем около 40% танкеров перевозят именно нефть из РФ.

С октября по декабрь 2024 года Минфин США ввело санкции против еще 35 танкеров, которые перевозили санкционную нефть. В понедельник МО США заявило, что добавило в санкционный список крупнейшую судоходную компанию КНР COSCO, так как она активно работает с китайскими военными.

Из-за санкций США были увеличены расходы на логистику. В декабре Иран стал продавать Китаю нефть по самой высокой цене в 2024 году. Инвестиционный банк уверен, что поставки иранской нефти снизятся до 3,25 млн баррелей в сутки Скоро администрация Байдена доберется и до российской нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com