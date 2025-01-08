В Минске и Москве истерика 4 Алексей Копытько

8.01.2025, 8:45

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Алексей Копытько

Лукашенко боится судьбы Асада.

Беседу Зеленского с подкастером многие предсказуемо оценили через призму отношения к Зеленскому. Между тем.

Беседа вызвала истерическую реакцию в Москве. Путинский алкоминьон Медведев чуть не захлебнулся пеной. Что является демонстрацией температуры по части палаты.

Беседа вызвала истерическую реакцию в Минске. Лукашенко начал оправдываться перед Путиным и столпами своего режима. Мне очень понравился пассаж об ударе по Мозырскому НПЗ.

Грыгоровыч надеется выпетлять и судьба Асада его крайне не устраивает.

Беседу процитировал Маск, она потихоньку расходится на правильную целевую аудиторию.

Пока вижу плюсов больше.

Алексей Копытько «Телеграм»

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