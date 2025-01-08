закрыть
8 января 2025, среда, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске и Москве истерика

4
  • Алексей Копытько
  • 8.01.2025, 8:45
  • 19,076
В Минске и Москве истерика
Алексей Копытько

Лукашенко боится судьбы Асада.

Беседу Зеленского с подкастером многие предсказуемо оценили через призму отношения к Зеленскому. Между тем.

Беседа вызвала истерическую реакцию в Москве. Путинский алкоминьон Медведев чуть не захлебнулся пеной. Что является демонстрацией температуры по части палаты.

Беседа вызвала истерическую реакцию в Минске. Лукашенко начал оправдываться перед Путиным и столпами своего режима. Мне очень понравился пассаж об ударе по Мозырскому НПЗ.

Грыгоровыч надеется выпетлять и судьба Асада его крайне не устраивает.

Беседу процитировал Маск, она потихоньку расходится на правильную целевую аудиторию.

Пока вижу плюсов больше.

Алексей Копытько «Телеграм»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип