В Минске и Москве истерика

В Минске и Москве истерика4
- Алексей Копытько
- 8.01.2025, 8:45
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Лукашенко боится судьбы Асада.
Беседу Зеленского с подкастером многие предсказуемо оценили через призму отношения к Зеленскому. Между тем.
Беседа вызвала истерическую реакцию в Москве. Путинский алкоминьон Медведев чуть не захлебнулся пеной. Что является демонстрацией температуры по части палаты.
Беседа вызвала истерическую реакцию в Минске. Лукашенко начал оправдываться перед Путиным и столпами своего режима. Мне очень понравился пассаж об ударе по Мозырскому НПЗ.
Грыгоровыч надеется выпетлять и судьба Асада его крайне не устраивает.
Беседу процитировал Маск, она потихоньку расходится на правильную целевую аудиторию.
Пока вижу плюсов больше.
Алексей Копытько «Телеграм»