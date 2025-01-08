Разгром командного пункта во Льгове: ВСУ ликвидировали топ-офицера псковских десантников 1 8.01.2025, 8:49

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Он был заместителем начальника штаба.

В результате удара по командному пункту российских офицеров в городе Льгов 30 декабря был ликвидирован еще один топ-командир оккупантов. В сети сообщили, что ракеты Storm Shadow «задвухсотили» 35-летнего майора Али Цурова из Ингушетии, пишет Necro Mancer.

Он был заместителем начальника штаба 104 десантно-штурмового полка 76 дивизии, дислоцирующейся в Псковской области РФ.

«Заместитель начальника штаба 104 дшп майор Цуров Али Хусейнович 1989 года рождения из Ингушетии всегда принимал правильные решения, а особенно 30 декабря 2024 года, когда вовремя залез в льговский бункер», - говорится в сообщении.

5 января Цурова похоронили в Ингушетии. Смерть оккупанта подтвердили в правительстве республики, но не уточнили обстоятельств и места ликвидации майора. В официальном сообщении упомянули лишь о «гибели в ходе специальной военной операции». Цуров остался в армии после срочной службы, подписав контракт.

Известно, что Цуров служил в 104 десантно-штурмовом полку 76 псковской дивизии. Ранее были идентифицированы еще два офицера из этой же дивизии, ликвидированных во Льгове: подполковники Валерий Терещенко и Павел Малецкий.

Заместитель начальника штаба #104дшп майор Цуров Али Хусейнович 1989 г.р. из Ингушетии всегда принимал правильные решения, а особенно 30/12/24, когда вовремя залез в льговский бункер https://t.co/oXvqHjODTv #всрф #потерьнет #груз200 https://t.co/P0QWRbjYeA pic.twitter.com/1EgRHsb9fs — Necro Mancer (@666_mancer) January 7, 2025

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