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«Путин стал токсичным активом»

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  • 8.01.2025, 9:02
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«Путин стал токсичным активом»

Соратник Гиркина спрогнозировал скорое крушение режима в Кремле.

Нежелание прекращать войну против Украины превратило диктатора РФ Владимира Путина в «токсичный актив» для собственного окружения. Риски для него сильно выросли. Такое заявление сделал российский ультрапатриот, Z-военкор Максим Калашников в интервью супруге чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина), передает Dialog.UA.

Калашников прогнозирует скорое свержение власти в России. «Для нашего бомонда Владимир Владимирович становится токсичным активом. Они попытаются все-таки замириться с Западом, выйти из этой войны. И тут возможны разные варианты. Мы ходим по краю новой горбачевщины, новой перестройки, попытки заключить мир с Западом, вымолить прощение за счет уступок», - заявил Z-военкор.

Он уточнил, что усугубляют положение диктатора экономические невзгоды, которые обрушились на РФ.

«В стране сейчас будет очень плохо с экономикой, очень. Мы на грани. У нас многие отрасли либо падают уже, как металлургия, машиностроение, либо на грани падения, как военно-промышленный комплекс… Наступает самая кромешная ночь», - предупредил Калашников.

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