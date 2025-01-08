«Путин стал токсичным активом» 2 8.01.2025, 9:02

4,382

Соратник Гиркина спрогнозировал скорое крушение режима в Кремле.

Нежелание прекращать войну против Украины превратило диктатора РФ Владимира Путина в «токсичный актив» для собственного окружения. Риски для него сильно выросли. Такое заявление сделал российский ультрапатриот, Z-военкор Максим Калашников в интервью супруге чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина), передает Dialog.UA.

Калашников прогнозирует скорое свержение власти в России. «Для нашего бомонда Владимир Владимирович становится токсичным активом. Они попытаются все-таки замириться с Западом, выйти из этой войны. И тут возможны разные варианты. Мы ходим по краю новой горбачевщины, новой перестройки, попытки заключить мир с Западом, вымолить прощение за счет уступок», - заявил Z-военкор.

Он уточнил, что усугубляют положение диктатора экономические невзгоды, которые обрушились на РФ.

«В стране сейчас будет очень плохо с экономикой, очень. Мы на грани. У нас многие отрасли либо падают уже, как металлургия, машиностроение, либо на грани падения, как военно-промышленный комплекс… Наступает самая кромешная ночь», - предупредил Калашников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com