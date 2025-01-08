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«Оно гудит, они попали»: в Энгельсе началась паника из-за удара по НПЗ

  • 8.01.2025, 9:12
  • 5,342
«Оно гудит, они попали»: в Энгельсе началась паника из-за удара по НПЗ

Местные жители публикуют кадры атаки дронов.

Сегодня, 8 января, около 3:00 группа ударных дронов нанесла свой визит вежливости в Саратовскую область в Энгельс, где находится не только военный аэродром, но и НПЗ.

Местные паблики пишут о том, что они насчитали минимум пять беспилотников в небе, а в районе нефтебазы — до 40 «хлопков».

В Сети можно увидеть уже не одно фото и видео с места событий. Яркие огни пламени охватили территорию нефтеперерабатывающего завода, пишет «Диалог.UA».

В октябре 2024 года беспилотники уже атаковали НПЗ в Энгельсе. На этой нефтезаводе обычно хранится топливо для самолетов, базирующихся на военной авиабазе. Не исключено, что речь идет о Саратовском НПЗ, который является одним из старейших заводов в РФ, основанным в далеком 1934 году. Он стоит прямо на берегу реки Волги.

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