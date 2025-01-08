Настоящая весна: Пинск побил температурный рекорд Беларуси 8.01.2025, 9:18

1,718

Что ждать от погоды на этой неделе остальным городам?

В Беларуси 7 января обновился суточный национальный рекорд максимальной температуры воздуха. В Пинске столбик термометра поднялся до отметки +9,0°С, сообщает «Телеграф».

Предыдущий температурный рекорд, как сообщил Telegram-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб», составлял +8,9°С.

«По югу Беларуси сегодня настоящая весна, а по востоку Брестской области отмечается малооблачная и рекордно теплая погода», — отметили авторы канала.

Прогноз от Белгидромета на 8-10 января

По информации Белгидромета, 8 января на погоду будут влиять атмосферные фронты, движущиеся из Западной Европы. Ожидается облачная погода с прояснениями, на большей части территории пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ночью и утром местами, согласно прогнозу синоптиков, будет налипание мокрого снега, слабый туман, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +5 градусов.

Ночью 9 января будут преобладать преимущественно прохладные неустойчивые воздушные массы. Днем с территории Польши ожидается перемещение теплого фронта. Ночью местами, а днем на большей части территории ожидается выпадение осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Днем на юге возможен туман. Ветер южный, порывистый. Ночью температура воздуха составит от 0 до -6 градусов, днем — от -2 до +4 градусов, на юге до +7 градусов.

10 января на территории Беларуси будет преобладать система атмосферных фронтов и теплые воздушные массы. Ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде мокрого снега или дождя. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман и гололед, на дорогах образуется гололедица. Ветер будет южный, днем перейдет на западный, местами порывистый, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит от −3°С на северо-востоке до +5°С на юге, днем ожидается +1…+7°С.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС предупредило о вероятности повреждения линий связи и электропередач, нарушении электроснабжения, падении деревьев. Также возможны затруднения движения транспорта, увеличение вероятности ДТП и травматизма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com