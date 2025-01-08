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Президент Азербайджана назвал Армению «фашистским государством»

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  • 8.01.2025, 9:22
  • 5,740
Президент Азербайджана назвал Армению «фашистским государством»
Ильхам Алиев
Фото: APA

И «угрозой» для всего региона.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «фашистским государством» и угрозой для всего региона.

Об этом информирует АРА.

По словам лидера Азербайджана, Армения «фактически является источником угрозы для региона», а независимое армянское государство «по сути, является фашистским государством», потому что им «в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии».

«Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет», - заявил Алиев.

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