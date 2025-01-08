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В Минске в праздничный день на нескольких улицах отключалась электроэнергия

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  • 8.01.2025, 9:24
В Минске в праздничный день на нескольких улицах отключалась электроэнергия

На ликвидацию аварии потребовалось более шести часов.

В Минске во вторник, в праздничный день, на нескольких улицах отключалась электроэнергия. Причиной происшествия стало повреждение оборудования в трансформаторной подстанции, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на minsknews.by.

О происшествии в Заводском районе стало известно днем 7 января. Об исчезновении света сообщали жители домов по улицам Кулешова, Федотова, Айвазовского, Васнецова, Щитовка и ряда переулков. В «Минскэнерго» сначала говорили о «штатном отключении электроэнергии», которое произошло около 13:30, и опровергали информацию о возгорании электроподстанции. На месте работали две оперативно-выездные бригады. Через полчаса в половине домов свет появился. Предполагалось, что еще через полчаса он появится у остальных, но не получилось.

После 15 часов «электроснабжение было восстановлено у большей части потребителей». Полностью ликвидировать последствия аварии удалось лишь около 20 часов. На месте работали ремонтная бригада РЭС-1 «с привлечением оперативно-выездной бригады и бригады службы измерений и защиты от перенапряжений» — для испытания оборудования.

О причине происшествия ничего не сообщается.

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