закрыть
8 января 2025, среда, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Венесуэле арестовали группу иностранных «наемников»

2
  • 8.01.2025, 9:33
  • 1,300
СМИ: В Венесуэле арестовали группу иностранных «наемников»

Мадуро заявил о подготовке покушения на его окружение.

В Венесуэле во вторник, 7 января, арестовали семерых иностранных «наемников», которые якобы планировали террористические акты накануне инаугурации президента Николаса Мадуро. Среди них есть граждане Украины.

Об этом сообщает агентство EFE.

По словам Мадуро, среди задержанных - два человека из США, двое из Колумбии и трое - из Украины.

«Сегодня мы захватили семерых иностранных наемников, в том числе двух важных американских наемников», - заявил президент.

Власти Венесуэлы утверждают, что задержанные планировали атаки на вице-президента и министра углеводородов Делси Родригес. Кроме того, задержанные якобы планировали «террористические акты» против государственных служб и других «лидеров боливарианской революции».

Мадуро также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения на Родригес и назвал ее частью «международной фашистской агрессии», направленной против Венесуэлы.

По словам Мадуро, эта группа «наемников» является дополнением к 125 лицам 25 национальностей, задержанных в ноябре и декабре.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип