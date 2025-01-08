СМИ: В Венесуэле арестовали группу иностранных «наемников»2
- 8.01.2025, 9:33
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Мадуро заявил о подготовке покушения на его окружение.
В Венесуэле во вторник, 7 января, арестовали семерых иностранных «наемников», которые якобы планировали террористические акты накануне инаугурации президента Николаса Мадуро. Среди них есть граждане Украины.
Об этом сообщает агентство EFE.
По словам Мадуро, среди задержанных - два человека из США, двое из Колумбии и трое - из Украины.
«Сегодня мы захватили семерых иностранных наемников, в том числе двух важных американских наемников», - заявил президент.
Власти Венесуэлы утверждают, что задержанные планировали атаки на вице-президента и министра углеводородов Делси Родригес. Кроме того, задержанные якобы планировали «террористические акты» против государственных служб и других «лидеров боливарианской революции».
Мадуро также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения на Родригес и назвал ее частью «международной фашистской агрессии», направленной против Венесуэлы.
По словам Мадуро, эта группа «наемников» является дополнением к 125 лицам 25 национальностей, задержанных в ноябре и декабре.