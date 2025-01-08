«Для меня поездка в офис — это отдушина» 3 8.01.2025, 9:36

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Истории белорусских айтишников, которые никогда не были на удаленке.

Времена ковида все дальше, и IT-компании все активнее настаивают на возвращении сотрудников в офисы. А те часто против. Сайт devby.io поговорил с айтишниками, которые никогда не работали на удаленке (хоть у них и была такая возможность).

Имена героев изменены.

«Есть какое-то непонятное ощущение: что я не должен работать, а работаю»

Иван, тимлид, в ИТ — 12+ лет:

— Никогда не работал на удаленке. Конечно, бывают такие дни (не больше 1−2 в год), когда могу остаться дома — но это либо вернуться домой из офиса из-за дел и доработать, либо когда у меня есть какие-то дела и я знаю, что нужно будет отлучиться.

Думаю, самая главная причина, почему я предпочитаю работать в офисе, — он близко расположен. До и в начале пандемии мне было идти пешком до него всего 10−15 минут (тогда силой на удаленку не выгоняли, в офисе всегда были люди, но так как он был рассчитан на 2000 человек, то никто не нарушал ничью безопасность, плюс у всех были маски и антисептики).

Сейчас офис переехал. На общественном транспорте добираться 20−25 минут: я живу по линии метро и работа там же, можно доехать и на автобусе за то же время. Иногда езжу на машине — для разнообразия или когда есть дела до/после работы. С учетом парковки дорога занимает те же 20 минут.

Кроме того, мне не нравится работать из дома. Это всегда какой-то «день сурка». А так даже дорога вносит разнообразие, не говоря уже об офисе: появляются новые люди, забыл зонт в дождь, сходил с коллегами куда-нибудь на обед — все эти мелкие события скрашивают рутину.

Еще для меня это психологический переключатель. Важно разделение дома и работы: когда тружусь из дома, есть какое-то непонятное ощущение — что-то вроде того, что не должен работать, а работаю. Это «висит» над тобой весь день и доставляет дискомфорт.

При этом могу сделать что-то мелкое удаленно из дома, но не воспринимаю это как работу.

«Кажется, если буду работать из дома, потеряю самое дорогое, что приобрел, — общение»

Игорь, фронтенд-разработчик, в ИТ — полгода:

— Я джун, устроился в свою первую компанию около полугода назад — и все это время работаю из офиса.

Сначала это было обязательным условием на испытательном сроке, а теперь уже привычка. Я уже «прикипел» к коллегам, к утренним разговорам с ними, к офисному вайбу. Тут всегда происходит что-то интересное: то ивент в компании, то день рождения кто-то празднует… Словом, будни проходят насыщенно. Мне кажется, если буду работать из дома, я потеряю самое дорогое, что приобрел, — общение с коллегами и энергию офисных будней.

Был ли у меня опыт работы на удаленке ранее? Только во время учебы. Да, это похоже на работу, но все же я разделяю эти вещи.

У нас в компании к удаленке относятся лояльно. Начальство не требует, чтобы сотрудники появлялись в офисе, хотя и рекомендует. К слову, мой ментор как раз из тех людей, которых в офис невозможно вытащить — я не раз пытался, но безрезультатно. За полгода не видел его ни разу.

Вообще я думал, конечно, не поработать ли на удаленке. Но минусов, как мне кажется, куда больше, чем плюсов, поэтому и не пробовал. Работать из офиса полезно для молодого специалиста — он может лично расспросить более опытного коллегу, а не решать проблемы в мессенджере. Так и понимания больше, и социальные навыки развиваются.

Из плюсов удаленки — холодильник рядом и «свое» рабочее место, вот и все. Из минусов:

Во-первых, это работа в одиночку. Конечно, продукт разрабатывается командой, но когда ты все восемь часов (в лучшем случае) работаешь один, изредка созваниваясь с коллегами для решения тех или иных вопросов, — все общение превращается в разговор с круглой иконкой на экране. Все-таки я предпочитаю разговаривать вживую.

Во-вторых, в офисе можно позвать коллегу сходить выпить кофе и поговорить на разные темы.

В-третьих, в офисе совесть не дает тебе расслабляться. Помню, когда писал курсовую дома, — всегда было желание свернуть IDE на минут 30 и посмотреть какой-нибудь видосик на ютубе или включить любимый сериал. Отсюда и производительность хуже. Многие коллеги рассказывали, что, работая удаленно, они теряли грань между работой и хобби, так как нет четких рамок, когда можно начать и закончить работу.

Конечно, все люди разные, но я полагаю, что мне на удаленке не будет так же комфортно, как в офисе.

«Для меня поездка в офис — это отдушина: едешь 1,5 часа в одну сторону, думаешь о своем»

Сергей, разработчик, опыт в ИТ — 20+ лет:

— Всю ковидную пандемию работал в офисе. Туда в то время приходили только самые смелые — офис был почти пустой, все коллеги в масках (а меня маски бесили, если честно, — я ими пользовался редко, даже в Walmart ходил без маски).

Компания не настаивала на том, чтобы сотрудники посещали офис, — наоборот, делала все, чтобы помочь им работать удаленно: раздавала клавиатуры и мониторы (хоть пять бери, хоть шесть), мне выдали два ноутбука, телефоны Samsung S21.

Ездить в офис было моим решением. Я не люблю работать из дома: там трое детей, шесть собак, сконцентрироваться совершенно невозможно (а у нас в компании за эффективную работу добавляют зарплату — за три года я поднял свой доход на 30%). Но надо добавить, что я работаю с софтом и с «железом», — на удаленке это делать сложно. Сеть компании — в инкапсуле, плюс доступ к некоторым устройствам только из офиса.

На удаленке я работал лишь пару раз. Для меня в удаленной работе один плюс — не надо тратить деньги на бензин.

А поездка в офис для меня отдушина, даже несмотря на то, что ехать полтора часа в одну сторону. Пока многие сидели на удаленке в ковид, ездить безумно нравилось — пробок не было. Вот сейчас дорога — настоящее зло: нормально доезжаешь только в период школьных каникул, когда женщины переходят на удаленку, чтобы их дети были под присмотром.

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