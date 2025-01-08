От такого позора уже не отмыться Телеграм-канал «Запретное мнение»

8.01.2025, 9:40

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«Русский мир» окончательно оплеван.

Видео Алаудинова с заикающимся Мильчаковым — это очередное демонстративное унижение Z-патриотов, для которых ультраправый любитель резать щенков оставался одним из последних живых символов «русской весны».

Теперь и этот «символ» оплеван и посажен на бутылку. От такого позора уже не отмыться.

«Русский мир» окончательно проиграл путинской многонационалочке, которая оказалась куда жизнеспособнее.

Мозговые, Гиркины и прочие Моторолы отыграли свою роль полезных болванчиков и уступили место Кадырову, Алаудинову и Джамбетову.

И этот тренд будет только набирать обороты.

Одним из итогов путинского правления станет признание самого понятия «русский» экстремистским, посягающим на пресловутую «дружбу народов».

Впрочем, русское правое движение было обречено еще в 2013-2014, когда вместо поддержки ЕвроМайдана выбрало Путина и его преступный кооператив.

Думали войти в Систему, а в итоге были ей использованы и раздавлены. Получили ровно то, что заслужили.

Дрожащий Мильчаков теперь главный и единственный символ «русских правых», с которым им предстоит завершить свою бесславную историю и раствориться в небытие.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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